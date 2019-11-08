Главная Новости
8 ноября • обновлено в 11:42
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Кто такие украинцы?" Всплыло архивное видео с предателем Украины Молочным

Читать материал на украинском

В сети всплыло архивное видео с оскандалившейся звездой Сomedy Сlub Андреем Молочным, в котором он рассказал о том, кто такие украинцы.

Так, комик, который ранее заявил, что "по Киеву толпами ходят фашисты", в стендап-монологе назвал свой народ веселым и гостеприимным. По словам Молочного, он все время ест галушки и смеется (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Андрей Молочный

Андрей Молочный

Фото: 24smi.org

Новости
Молочный предал Украину, где остальные? Как сложилась судьба звезд украинского Сomedy Club

Кроме того, Молочный добавил, что украинцы — самые добрые и красивые. Они любят свою страну. И чем дальше они от Украины, тем сильнее у них любовь.

Андрей Молочный

Андрей Молочный

Скриншот с видео

"Украинцы любят свою страну. И заметьте, чем дальше от нее находятся, тем сильнее они ее любят. Отсюда вывод: самые любвеобильные украинцы живут в Нью-Йорке и Торонто. По вечерам они собираются в барах, бухают, веселятся, танцуют, едят галушки и смеются. Это у них называется — грустить", — сказал комик.

Андрей Молочный

Андрей Молочный

Скриншот с видео

Он отметил, что когда украинцы начинают жить в Европе, проходит пять лет и они теряют национальные признаки самобытности. Молочный также рассказал, в чем проявляется их оевропеивание.

Смотрите полное видео Андрея Молочного об украинцах

Как сообщал OBOZREVATEL:

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Персона
Андрей Молочный
Место
Украина
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
31
5
Смешно
1
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Махно Володимир
Махно Володимир
Молочный, он как конча на губах украинофобов.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Хо Хол
Хо Хол
Учитывая то количество хихлов, которые только и мечтают свалить из неньки, а также то количество, которые регулярно сваливаю - в каком месте он не прав?)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Неподскакивающий Нескакун
Неподскакивающий Нескакун
Молодец Молочный! Как всегда прикольно и остроумно зажигает))) И ничего оскорбительного там и близко нет.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel