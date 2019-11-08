"Кто такие украинцы?" Всплыло архивное видео с предателем Украины Молочным

В сети всплыло архивное видео с оскандалившейся звездой Сomedy Сlub Андреем Молочным, в котором он рассказал о том, кто такие украинцы.

Так, комик, который ранее заявил, что "по Киеву толпами ходят фашисты", в стендап-монологе назвал свой народ веселым и гостеприимным. По словам Молочного, он все время ест галушки и смеется (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Андрей Молочный Фото: 24smi.org

Кроме того, Молочный добавил, что украинцы — самые добрые и красивые. Они любят свою страну. И чем дальше они от Украины, тем сильнее у них любовь.

Андрей Молочный Скриншот с видео

"Украинцы любят свою страну. И заметьте, чем дальше от нее находятся, тем сильнее они ее любят. Отсюда вывод: самые любвеобильные украинцы живут в Нью-Йорке и Торонто. По вечерам они собираются в барах, бухают, веселятся, танцуют, едят галушки и смеются. Это у них называется — грустить", — сказал комик.

Андрей Молочный Скриншот с видео

Он отметил, что когда украинцы начинают жить в Европе, проходит пять лет и они теряют национальные признаки самобытности. Молочный также рассказал, в чем проявляется их оевропеивание.

Смотрите полное видео Андрея Молочного об украинцах

Как сообщал OBOZREVATEL:

Андрей Молочный, который несколько лет назад переехал в Россию, заявил, что "по Киеву толпами ходят фашисты".

Сеть взбесило заявление бывшей звезды украинского Сomedy и соавтора шоу "Файна Юкрайна". В частности, блогер Антон Ходза написал о своем недовольстве в Facebook.

Сергей Притула отреагировал на высказывания своего бывшего коллеги Молочного. Он написал, что ему больно из-за этой ситуации.

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