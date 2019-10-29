"Отключила от аппарата искусственного дыхания": всплыли жуткие детали смерти солиста "Иванушек"

Племянница скончавшегося в 2017 году экс-солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева Татьяна заявила, что артиста раньше времени отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

Так, об этом девушка рассказала в эфире программы "Прямой эфир". По словам Татьяны, такое решение приняла девушка Яковлева Александра Куцевол. И если бы не она, то певец мог бы выжить (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Олег Яковлев Фото: 24smi.org

"После того, как Олег впал в кому, прошло два дня. Врачи обратились к Саше и сказали: "Что будем делать? Отключать от аппарата искусственного дыхания либо дальше ждать?" В тот момент, если бы я знала, что станет такой вопрос, я бы в жизни не отключила, а Саша отключила", — заявила Татьяна.

Племянницу звезды также возмутило, что в больнице девушка назвала себя женой Яковлева. По мнению Татьяны, Олег и Александра не были официально расписаны. Женщина не верит, что пара зарегистрировала брак в Сербии. Родственница Яковлева подозревает, что Куцевол не стала бороться за жизнь артиста, поскольку ее интересовало лишь его наследство.

Олег Яколев и его девушка Александра Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, Олег Яковлев умер 29 июня на 48-м году жизни в больнице, куда был госпитализирован с двусторонней пневмонией. Он выступал в составе "Иванушек International" с 1998 года. В 2013-м певец ушел из коллектива ради сольной карьеры. Выпустил синглы "Позвонишь мне после трех шампанского" и "Танцуй закрытыми глазами", а также клипы на них.

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