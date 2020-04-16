Всплыли интимные подробности первой брачной ночи Пугачевой и Киркорова: тряслись стены

Кристина Долматова Люди 14:54, 16.04.2020

Друг российской певицы Аллы Пугачевой, фотохудожник Игорь Гранковский рассказал о первой брачной ночи примадонны и Филиппа Киркорова.

Так, интимными подробностями он поделился с изданием "Дни.ру". По словам Гранковского, в первую брачную ночь знаменитостей "тряслись стены", а провели они ее в особняке мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

Филипп Киркоров и Алла Пугачева
Фото: Виктор Лисицын/Globallook

"10 марта 1994 года Киркоров давал в Санкт-Петербурге концерт "Я не Рафаэль". После чего директор концертного зала подкинула ему идею жениться на Алле Борисовне. Филипп загорелся идеей и уже 15 марта они расписались. Из ЗАГСа они поехали в ресторан. Ну а дальше... Дальше было самое интересное. Первая брачная ночь молодоженов была в особняке Анатолия Собчака. Я тоже ночевал там. Стены тряслись, помню!" – поделился Гранковский.

Филипп Киркоров и Алла Пугачева
Фото: culturavrn.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певец Филипп Киркоров откровенно рассказал о своей личной жизни после развода с Аллой Пугачевой, который произошел в 2005 году.

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