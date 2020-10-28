Всплыл неожиданный факт о рождении младшей дочери Заворотнюк

Российская актриса Анастасия Макеева заявила, что ее коллега и подруга Анастасия Заворотнюк пользовалась услугами суррогатного материнства, а не самостоятельно рожала свою младшую дочь.

По ее словам, звезде это все равно не помогло. Об этом она сообщила в интервью на YouTube-канале Эмпатия Манучи (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, Макеева рассказала о своих многочисленных попытках забеременеть, но у нее не получалось. Кроме того, артистка отметила, что задумывалась о суррогатном материнстве.

"Насколько я помню, у Насти Заворотнюк было суррогатное материнство, но это не сильно ей помогло. Кто-то умрет от рака, но родит ребенка, кто-то не родит вообще", – сказала Макеева.

Напомним, что у Анастасии Заворотнюк в октябре 2018 года родилась дочь Мила. На тот момент актрисе было 48 лет, но при этом ее ни разу не видели беременной.

Макеева раскрыла неожиданную правду о рождении младшей дочки Заворотнюк vse-pro.com

Спустя год, в сентябре 2019 года стало известно, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание – опухоль головного мозга. Именно после этого в СМИ начали распространять информацию о том, что актриса сделала процедуру ЭКО, после чего заболела раком. Но, как оказалось, Заворотнюк и вовсе не была беременной, а воспользовалась суррогатной мамой.

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