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18 ноября • обновлено в 12:40
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Вслед за Кивой и Яременко: "слуга народа" попалась за "левым" занятием в Раде

1.9т
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Депутат от "Слуги народа" Лада Булах прямо в Раде выбирала себе кофточки в интернете. Она присматривалась к бренду Reserved и не обращала никакого внимания на то, что на ее телефоне сосредоточилось несколько камер.

Фото с Верховной Рады опубликовало издание "Страна.ua".

Вслед за Кивой и Яременко: "слуга народа" попалась за "левым" занятием в Раде
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Reserved предлагает покупателям практически все: верхнюю одежду, одежду для спорта и отдыха, деловой стиль и белье.

Вещи здесь не особо дорогие. К примеру, свитер, которым заинтересовалась депутат, стоит 649 гривен.

Вслед за Кивой и Яременко: "слуга народа" попалась за "левым" занятием в Раде

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Автор
Мария Дидык Мария Дидык
Тег
Партия Слуга народа
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Тyпые шлюхи с собачьими кличками в качестве имён. Слуги, бля...
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