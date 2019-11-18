Вслед за Кивой и Яременко: "слуга народа" попалась за "левым" занятием в Раде

Депутат от "Слуги народа" Лада Булах прямо в Раде выбирала себе кофточки в интернете. Она присматривалась к бренду Reserved и не обращала никакого внимания на то, что на ее телефоне сосредоточилось несколько камер.
Фото с Верховной Рады опубликовало издание "Страна.ua".
Reserved предлагает покупателям практически все: верхнюю одежду, одежду для спорта и отдыха, деловой стиль и белье.
Вещи здесь не особо дорогие. К примеру, свитер, которым заинтересовалась депутат, стоит 649 гривен.
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 октября произошел скандал с депутатом от "Слуги Народа" Богданом Яременко, который во время заседания Рады договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой.
Через некоторое время скандальный нардеп Яременко отличился еще одной выходкой в сессионном зале Рады. Во время заседания он любовался девушками в приложении для знакомств Tinder.
После этого Яременко подтвердил, что интимная переписка о предоставлении секс-услуг находилась в его телефоне. При этом сообщил, что она была сфабрикована им же.
В сети спалили "провокацию", выяснив, что Яременко задолго до этого зарегистрировался на сайтах знакомств.
Сеть отреагировала мэмами и насмешками на секс-переписки "слуги народа".
Вскоре были опубликованы переписки Яременко с другими девушками.
Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!