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19 ноября • обновлено в 19:02
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Вслед за Асмус: появились кадры с обнаженной дочкой Михалкова в новом фильме

2.4т
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Дочь Никиты Михалкова, актриса Анна разделась в новом фильме "Давай разведемся!", где сыграла главную роль.

Она показала брошенную жену не первый раз, а продемонстрировала тело в белье впервые, передает издание "7Дней".

Никита Михалков (второй слева), Анна Михалкова (крайняя справа)

Никита Михалков (второй слева), Анна Михалкова (крайняя справа)

instagram/anikiti4na

Уточняется, что пару лет назад Анна Михалкова пересмотрела свое питание, занялась спортом и сейчас находится в отличной форме. В белье она продефилирует в самом начале фильма. По сюжету ее героиня забыла надеть купальник в бассейне, отвлекшись на срочный звонок из больницы, где работает акушером-гинекологом.

Анна Михалкова разделась для фильма

Анна Михалкова разделась для фильма

Фото: Кадр из фильма "Давай разведемся!"

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"Первой мыслью при чтении сценария было отказаться. Сначала ты начинаешь представлять, как это будет сниматься, может, это можно сделать поделикатнее. А потом я подумала, что я в принципе уже в таком возрасте, что могу себе позволить где-то раздеться. Ведь дальше будет только хуже, поэтому надо хотя бы это зафиксировать", – рассказала актриса в интервью "Кино в деталях".

Михалкова разделась в фильме

Михалкова разделась в фильме

Фото: Кадр из фильма "Давай разведемся!"

Анна Михалкова в фильме

Анна Михалкова в фильме

Фото: Кадр из фильма "Давай разведемся!"

Как ранее писал OBOZREVATEL:

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Персона
Никита Михалков
Место
Россия
Теги
кадры из фильма Красота шоу-бизнес
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Гоша Злой
Гоша Злой
капец!
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