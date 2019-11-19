Вслед за Асмус: появились кадры с обнаженной дочкой Михалкова в новом фильме

Дочь Никиты Михалкова, актриса Анна разделась в новом фильме "Давай разведемся!", где сыграла главную роль.

Она показала брошенную жену не первый раз, а продемонстрировала тело в белье впервые, передает издание "7Дней".

Никита Михалков (второй слева), Анна Михалкова (крайняя справа) instagram/anikiti4na

Уточняется, что пару лет назад Анна Михалкова пересмотрела свое питание, занялась спортом и сейчас находится в отличной форме. В белье она продефилирует в самом начале фильма. По сюжету ее героиня забыла надеть купальник в бассейне, отвлекшись на срочный звонок из больницы, где работает акушером-гинекологом.

Анна Михалкова разделась для фильма Фото: Кадр из фильма "Давай разведемся!"

"Первой мыслью при чтении сценария было отказаться. Сначала ты начинаешь представлять, как это будет сниматься, может, это можно сделать поделикатнее. А потом я подумала, что я в принципе уже в таком возрасте, что могу себе позволить где-то раздеться. Ведь дальше будет только хуже, поэтому надо хотя бы это зафиксировать", – рассказала актриса в интервью "Кино в деталях".

Михалкова разделась в фильме Фото: Кадр из фильма "Давай разведемся!"

Анна Михалкова в фильме Фото: Кадр из фильма "Давай разведемся!"

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Недавно в прокат вышел фильм "Текст", в котором Асмус исполнила главную роль и он сразу же спровоцировал скандал: одним из самых обсуждаемых эпизодов картины стала постельная сцена Асмус вместе с Иваном Янковским.

Пользователи сети накинулись на Кристину и начали ее осуждать за столь провокационную роль. Они также начали заваливать ее мужа, комика Гарика Харламова вопросами: как он мог позволить жене сняться в подобном.

Телеведущая Ксения Собчак пожаловалась на голую грудь Асмус.

Позже в сети появилось полное видео скандальной постельной сцены с российской актрисой Кристиной Асмус из фильма "Текст".

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