Российский актер Павел Прилучный, которого супруга Агата Муцениеце обвинила в домашнем насилии, регулярно изменял ей с девушками легкого поведения.

Об этом сообщает Telegram-канал "Курятник", ссылаясь на анонимных источников. По словам инсайдеров, Прилучного ранее часто видели в стриптиз клубах, где он пребывал под действием кокаина и развлекался со стриптизершами. Отмечается, что потом актер уезжал с ними в отель.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

"В 2018-2019 годах Прилучный любил захаживать в стрип-клубы, московские и питерские. Был под кокаином, много болтал, заигрывал, а потом – бац, и на другой волне. Забирал девушек легкого поведения и уезжал с ними в отель. Есть информация, что он не всегда доезжал с ними до отеля из-за наркотического/алкогольного опьянения и отпускал девушек, или они сами уходили", – сообщил источник инсайдерам.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Агата Муцениеце призналась, что они с актером Павлом Прилучным решили развестись, потому что перестали друг друга понимать и не могли найти общий язык.