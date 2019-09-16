Вскрыли полголовы: всплыли страшные подробности о болезни Заворотнюк

Российской актрисе, звезде сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк поставили диагноз рак головного мозга еще в апреле 2019 года в Германии, однако тогда врачам не удалось добраться до опухоли.
Об этом пишет "Московский комсомолец". Отмечается, что Заворотнюк якобы перенесла операцию – хирурги делали трепанацию черепа, однако это не принесло результата.
Сообщается, что актриса прилетела из Германии 25 июня. В сопровождении мамы, Валентины Борисовны, она отправилась в своей коттедж в Крекшино. В ночь на 26 июня звезде стало плохо: поднялось давление (до 149 на 90), возникли сильные головные боли.
Заворотнюк больна раком: всплыли новые подробности
Комсомольская правда
По вызову родных к Заворотнюк приехали медики. Актриса якобы встретила их в сознании, мило общалась, но не вставала с постели. Медики отметили изменения во внешнем виде Заворотнюк – было видно, что ей вскрыли полголовы. Заметны также были швы и лишний вес актрисы.
Заворотнюк сама сообщила о своем диагнозе, стала показывать медицинскую документацию на немецком языке и жаловалась на головную боль. Врачи вкололи обезболивающее и покинули дом артистки.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что артистка отменила спектакли в театре и перестала появляться на светских мероприятиях.
Соседи рассказали о шокирующем внешнем виде актрисы и сообщили о ее госпитализации.
Позже стало известно, что Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. По данным СМИ, ее ввели в медикаментозную кому.
На фоне болезни у нее развился частичный паралич правой части тела.
Нейрохирург Вячеслав Рак прокомментировал информацию о том, что актрису могли отключить от интенсивной терапии.
СМИ сообщили, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
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