Вскрыли полголовы: всплыли страшные подробности о болезни Заворотнюк

Российской актрисе, звезде сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк поставили диагноз рак головного мозга еще в апреле 2019 года в Германии, однако тогда врачам не удалось добраться до опухоли.

Об этом пишет "Московский комсомолец". Отмечается, что Заворотнюк якобы перенесла операцию – хирурги делали трепанацию черепа, однако это не принесло результата.

Сообщается, что актриса прилетела из Германии 25 июня. В сопровождении мамы, Валентины Борисовны, она отправилась в своей коттедж в Крекшино. В ночь на 26 июня звезде стало плохо: поднялось давление (до 149 на 90), возникли сильные головные боли.

Заворотнюк больна раком: всплыли новые подробности Комсомольская правда

По вызову родных к Заворотнюк приехали медики. Актриса якобы встретила их в сознании, мило общалась, но не вставала с постели. Медики отметили изменения во внешнем виде Заворотнюк – было видно, что ей вскрыли полголовы. Заметны также были швы и лишний вес актрисы.

Заворотнюк сама сообщила о своем диагнозе, стала показывать медицинскую документацию на немецком языке и жаловалась на головную боль. Врачи вкололи обезболивающее и покинули дом артистки.

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