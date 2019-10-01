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1 октября • обновлено в 13:14
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"Всепроникающий рак!" Малышева рассказала, почему Заворотнюк не могут прооперировать

1.7т Читать материал на украинском

Скандальная российская телеведущая Елена Малышева объяснила, почему опухоль мозга, диагностированная у актрисы Анастасии Заворотнюк, не подлежит удалению.

Так, все дело в том, что она не имеет четких границ и хирурги просто не могут отличить пораженные ткани от здоровых. Об этом она говорила в новом выпуске своей программы "Жить здорово!" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Елена Малышева и Анастасия Заворотнюк

Елена Малышева и Анастасия Заворотнюк

"Мы не знаем, где отек, а где глиома (опухоль). И в этом сложность. Это действительно всепроникающий рак", — заявила Малышева.

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Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

Фото: segodnya.ua

Вместе с тем телеведущая отметила, что при выявлении опухоли на достаточно ранней стадии пациенты продолжают жить полной жизнью, поскольку возможное развитие онкологии мозга сдерживается лучевой терапией.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Елена Малышева Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
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