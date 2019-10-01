"Всепроникающий рак!" Малышева рассказала, почему Заворотнюк не могут прооперировать

Скандальная российская телеведущая Елена Малышева объяснила, почему опухоль мозга, диагностированная у актрисы Анастасии Заворотнюк, не подлежит удалению.
Так, все дело в том, что она не имеет четких границ и хирурги просто не могут отличить пораженные ткани от здоровых. Об этом она говорила в новом выпуске своей программы "Жить здорово!" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Елена Малышева и Анастасия Заворотнюк
"Мы не знаем, где отек, а где глиома (опухоль). И в этом сложность. Это действительно всепроникающий рак", — заявила Малышева.
Анастасия Заворотнюк
Фото: segodnya.ua
Вместе с тем телеведущая отметила, что при выявлении опухоли на достаточно ранней стадии пациенты продолжают жить полной жизнью, поскольку возможное развитие онкологии мозга сдерживается лучевой терапией.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
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