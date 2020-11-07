Всемирный день мужчин 2020: самые красивые звезды украинского шоу-бизнеса

Всемирный день мужчин отмечается ежегодно в первую субботу ноября с 2000 года. В нынешнем году праздник попадает на 7 ноября. В этот день принято поздравлять всех представителей сильного пола.

Во всем мире существуют свои секс-символы, и Украины – не исключение. Звезды отечественного шоу-бизнеса – певцы, актеры и шоумены – ничем не уступают зарубежным. Ко всемирному дню мужчин OBOZREVATEL публикует подборку самых красивых и популярных мужчин Украины.

Олег Винник

Олег Винник считается секс-символом украинской эстрады. Instagram Олега Винника

Феномен украинской эстрады и один из наиболее обаятельных артистов страны Олег Винник получил титул самого красивого мужчины страны в 2018 году. Он известен не только благодаря своим вокальным талантам, но и выразительной внешности. Длинные белокурые волосы и легкая небритость – визитная карточка певца. В свои года он выглядит безупречно, ведет здоровый образ жизни, а также много времени посвящает спорту и своей внешности.

Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк – секс-символ украинского кино. Instagram Тараса Цимбалюка

После выхода сериала "Крепостная" на СТБ Тараса Цимбалюка окрестили секс-­символом украинского кино. В сериале его персонаж – кузнец Назар – то и дело появляется с голым торсом и с молотом в руке. В жизни Тарас Цымбалюк веселее и улыбчивее своего немногословного героя, а когда его называют секс-­символом – заметно смущается.

"Я считаю, что секс-­символ – чересчур вычурный статус для парня. Возможно, девушкам приятно быть секс­-символами, а мне неудобно читать о себе такое. Я к своей внешности отношусь спокойно", – сказал актер.

Иракли Макацария

Иракли Макацария стал известным в Украине после участия в шоу "Холостяк". Прекрасная фигура, мужественный взгляд и идеальные черты лица сделали его объектом воздыхания среди украинских женщин. У себя на родине, в Грузии, он был известным человеком задолго до участия в романтическом проекте. Иракли развивал продюсерскую карьеру и собственный бизнес. Сейчас, он участвует во многих украинских телепроектах и активно ведет социальные сети.

Участник шоу "Холостяк" Иракли Макацария. Instagram Иракли Макацарии

Влад Яма

Влад Яма – один из самых известных украинских танцоров и хореографов, а также востребованный шоумен. Яму нередко называют одним из самых привлекательных и стильных мужчин украинского шоу-бизнеса. Его стиль – брутальная лысина, элегантная бородка и любовь к современным мужским костюмам с пиджаком и зауженными брюками.

Влад Яма считается одним из популярнейших мужчин Украины. viva.ua

Евгений Кот

Экспрессивный, гибкий, открытый и харизматичный Женя Кот является одним из постоянных участников-профессионалов проекта “Танцы со звездами“. В 2019 году вместе с актрисой Ксенией Мишиной Кот одержал победу в "Танцях". К его персоне всегда приковано множество женских взглядов, ведь в комплексе с яркой внешностью – также прекрасное тело и умение отлично двигаться.

Женя Кот – секс-символ проекта "Танці з зірками". 1+1

Александр Скичко

Александр Скичко – ранее шоумен и комик, а ныне депутат Верховной Рады девятого созыва. Александр уверен: хорошему мужчине достаточно быть просто аккуратным и чистым, а остальное – для женщин. Ведущий говорит следующее: "Мужчина должен оставаться мужчиной. Настоящим и мужественным, так что шампуня достаточно".

Шоумен и политик Александр Скичко. JettSetter

Владимир Дантес

Супруг известной украинской певицы Нади Дорофеевой Владимир Дантес уже давно поразил Украину своей внешностью. Небрежная прическа, красивые глаза и приветливая улыбка привлекают внимание миллионов украинок. Недавно он решил спонтанно сменить имидж и не только подстричь волосы, а и проколоть уши. Весь процесс преображения Владимир записал на видео, шутя прокомментировав: "Я просто просил подстричь немного короче", – сказал певец.

Украинский певец, муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес. Instagram Дантеса

Егор Гордеев

О Егоре Гордееве шутят в сети, что с ним одновременно просыпаются тысячи украинских женщин. А все благодаря его работе – он является ведущим программы "Сніданок" на канале "1+1". Обаятельная улыбка, глубокий взгляд и приятный голос – все это является неоспоримым секретом успеха Гордеева.

Ведущий "1+1" Егор Гордеев. Karavan.ua

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