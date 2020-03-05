Всемирно известная украинская прог-метал группа Jinjer анонсировала концерты в России и разозлила сеть. Команда выступит 26 ноября в Санкт-Петербурге и 27 ноября в Москве.

Об этом Jinjer сообщили на своей официально странице в Facebook.

Jinjer facebook.com/JinjerOfficial

"Спустя почти пол десятилетия мы наконец вернемся в Россию с двумя эксклюзивными шоу - не пропустите!", - говорится в сообщении.

facebook.com/JinjerOfficial

Поклонники группы не обрадовались такому решению коллектива.

"Деньги не пахнут?", "Стыдно за вас", "Когда-то за руку здоровался. Как теперь отмыться?", "Очень жаль. Неприятно, когда соотечественники развлекают тех, кто уничтожает из Родину. Деньги кровью не пахнут?", "Когда в "ДНР"? Очень ждут на Родине", - пишут в сети.

Кроме того, группе напомнили, что в 2014 году они назвали войну Украины и Россией - гражданской войной.

"Не верьте СМИ, которые пишут, что Украина борется с захватчиками. Это гражданская война", - написал бас-гитарист коллектива.

Jinjer были основаны в 2009 году в городе Горловка Донецкой области. На сегодняшний день группа выпустила три полноформатных студийных альбома, три EP и выступала на одной сцене с Arch Enemy, Korn, Sepultura, Cradle of Filth.

Jinjer facebook.com/JinjerOfficial

Как ранее писал OBOZREVATEL, в эфире седьмого выпуска вокального шоу "Голос країни-10" произошел сепаратисткий скандал. Так, во время программы участницу Анжелу Кансузян представили как уроженку Абхазии (непризнанная республика, часть Грузии).

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