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5 марта • обновлено в 12:58
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Всемирно известную украинскую группу разгромили из-за концертов в России

7.5т
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Всемирно известная украинская прог-метал группа Jinjer анонсировала концерты в России и разозлила сеть. Команда выступит 26 ноября в Санкт-Петербурге и 27 ноября в Москве.

Об этом Jinjer сообщили на своей официально странице в Facebook.

Jinjer

Jinjer

facebook.com/JinjerOfficial

"Спустя почти пол десятилетия мы наконец вернемся в Россию с двумя эксклюзивными шоу - не пропустите!", - говорится в сообщении.
"Деньги не пахнут?" Украинскую группу разгромили из-за любви к России

facebook.com/JinjerOfficial

Поклонники группы не обрадовались такому решению коллектива.

"Деньги не пахнут?", "Стыдно за вас", "Когда-то за руку здоровался. Как теперь отмыться?", "Очень жаль. Неприятно, когда соотечественники развлекают тех, кто уничтожает из Родину. Деньги кровью не пахнут?", "Когда в "ДНР"? Очень ждут на Родине", - пишут в сети.

"Деньги не пахнут?" Украинскую группу разгромили из-за любви к России
"Деньги не пахнут?" Украинскую группу разгромили из-за любви к России

Кроме того, группе напомнили, что в 2014 году они назвали войну Украины и Россией - гражданской войной.

"Не верьте СМИ, которые пишут, что Украина борется с захватчиками. Это гражданская война", - написал бас-гитарист коллектива.
"Деньги не пахнут?" Украинскую группу разгромили из-за любви к России

Jinjer были основаны в 2009 году в городе Горловка Донецкой области. На сегодняшний день группа выпустила три полноформатных студийных альбома, три EP и выступала на одной сцене с Arch Enemy, Korn, Sepultura, Cradle of Filth.

Jinjer

Jinjer

facebook.com/JinjerOfficial

Как ранее писал OBOZREVATEL, в эфире седьмого выпуска вокального шоу "Голос країни-10" произошел сепаратисткий скандал. Так, во время программы участницу Анжелу Кансузян представили как уроженку Абхазии (непризнанная республика, часть Грузии).

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Автор
Мария Дидык
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ой-ой, концерт в России дать нельзя! А газики ахрессарские и нефть транзитировать за денюжки? А ГСМ и ТВЭЛЫ у акупантав куплять? Лицемеры вонючие!
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Кристина Стефанова, Это не лицемерство, банальное раздвоение личности -психическое заболевание
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1
1
фил филька
фил филька
очередное унижение упоротого меньшинства))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шота я про етих "всемирноизвестных" первый раз слышу... наверное, такие же всемирноизвестные, как и ТГШевченко... )
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