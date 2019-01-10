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''Всем бы так'': Лобода вызвала зависть роскошным отдыхом на островах

1.6тЧитать материал на украинском

Украинская певица Светлана Лобода рассказала, что ее роскошный отдых на Мальдивских островах подошел к концу.

Она опубликовала на своей персональной странице в Instagram снимок, как бы подтверждая, что возвращается домой.

"Это был мой последний урок здесь", – подписала певица, намекнув на тренировки, которые проходили в качестве подготовки к будущим концертам.

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Пользователи позавидовали Лободе, а также другим звездам, которые, как на подбор, отправились на один из самых дорогих курортов мира в новогодние праздники.

It was my last lesson here👿

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

"Сколько звезд собралось на Мальдивах. Вы, Волочкова, Бузова, Собчак, Дубцова", "Всем бы так отдыхать", "Я тоже туда хочу", "Возвращайтесь уже домой", "Быстро отдых закончился", – подписали в комментариях под снимком.

''Всем бы так'': Лобода вызвала зависть роскошным отдыхом на островах
''Всем бы так'': Лобода вызвала зависть роскошным отдыхом на островах
''Всем бы так'': Лобода вызвала зависть роскошным отдыхом на островах
''Всем бы так'': Лобода вызвала зависть роскошным отдыхом на островах

Предлагаем вспомнить снимки Лободы в период отдыха на Мальдивских островах в праздники.

''Всем бы так'': Лобода вызвала зависть роскошным отдыхом на островах
''Всем бы так'': Лобода вызвала зависть роскошным отдыхом на островах
''Всем бы так'': Лобода вызвала зависть роскошным отдыхом на островах
''Всем бы так'': Лобода вызвала зависть роскошным отдыхом на островах
''Всем бы так'': Лобода вызвала зависть роскошным отдыхом на островах
''Всем бы так'': Лобода вызвала зависть роскошным отдыхом на островах
''Всем бы так'': Лобода вызвала зависть роскошным отдыхом на островах
''Всем бы так'': Лобода вызвала зависть роскошным отдыхом на островах
''Всем бы так'': Лобода вызвала зависть роскошным отдыхом на островах
''Всем бы так'': Лобода вызвала зависть роскошным отдыхом на островах

Как сообщал OBOZREVATEL, Лобода вместе с дочерью отдыхала в пятизвездочном отеле Soneva Fushi на острове Кунфунаду. Каждый номер являет собой отдельную просторную виллу с персональным выходом на пляж, частным садом и многими другими преимуществами.

Персоны
Светлана ЛободаСветлана Лобода (LOBODA)
Место
Мальдивы
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