"Всегда поддерживал": бывшая участница "МастерШеф" призналась в личной трагедии

Участница девятого сезона популярного кулинарного шоу "МастерШеф" Анастасия Погосова призналась, что потеряла любимого в автокатастрофе.

О личной трагедии она рассказала в интервью изданию "КП в Украине", пояснив, что это произошло во время съемок проекта.

"Мой любимый мужчина приезжал ко мне, когда у нас был выходной. Возвращаясь домой, он погиб в автокатастрофе. На следующий день я вышла на съемки. Это большая победа над собой. Я понимала, что у нас шоу, которое должно продолжаться. Он очень хотел, чтобы я участвовала в проекте, всегда поддерживал, говорил, что я самая лучшая", – призналась она.

Анастасия Погосова на "МастерШеф" СТБ

По словам Погосовой, сейчас она поддерживает себя сама в сложных ситуациях. В соцсетях женщине пишут много хороших слов, а энергия доброжелателей ее заряжает.

Анастасия Погосова победила на конкурсе красоты СТБ

Анастасии – 42 года, живет она в Николаеве. Осенью украинка победила в конкурсе для девушек с пышными формами "Миссис мира плюс-сайз" в Индии. На "МастерШеф" ее участие завершилось в 12 выпуске.

Анастасия Погосова получила корону на конкурсе красоты instagram/anastasiiapogosova/

Анастасия Погосова призналась в личной трагедии instagram/anastasiiapogosova/

Анастасия Погосова instagram/anastasiiapogosova/

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 декабря стало известно имя победителя шоу "Мастер Шеф 7". Им стал Вадим Бжезинский. Позже он рассказал, на что собирался потратит 500 тысяч.

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