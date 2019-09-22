"Всегда надеемся": в сети вспомнили фатальные слова Заворотнюк об умершей Фриске

В сети всплыли слова российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой якобы диагностировали последнюю стадию рака головного мозга, адресованные умершей Жанне Фриске.
Заворотнюк и Фриске неоднократно встречались на съемках различных шоу и однажды снимались вместе в проекте Минута славы.
"Мы всегда надеемся на чудо и верим в мечту. Сегодня вспомнилось, как несколько лет назад на проекте Минута славы наш с Егором Дружининым очень интересный подопечный мечтал спеть с Жанной Фриске, и мы ее пригласили. Она приехала, как всегда сияющая и жизнелюбивая, и в очередной раз подарила всем праздник. К несчастью, не каждая мечта сбывается и не у каждой истории в жизни счастливый финал. Это всегда тяжело, и вдвойне тяжелее, когда все обрывается на взлете", — написала Заворотнюк под снимком Жанны Фриске.
Мы всегда надеемся на чудо и верим в мечту. Сегодня вспомнилось, как несколько лет назад на проекте "Минута славы" наш с Егором Дружининым очень интересный подопечный мечтал спеть с Жанной Фриске, и мы ее пригласили. Она приехала, как всегда сияющая и жизнелюбивая, и в очередной раз подарила всем праздник. К несчастью, не каждая мечта сбывается и не у каждой истории в жизни счастливый финал. Это всегда тяжело, и вдвойне тяжелее, когда все обрывается на взлете. Глубокие и самые искренние соболезнования родным и близким.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
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