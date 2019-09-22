"Всегда надеемся": в сети вспомнили фатальные слова Заворотнюк об умершей Фриске

В сети всплыли слова российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой якобы диагностировали последнюю стадию рака головного мозга, адресованные умершей Жанне Фриске.

Заворотнюк и Фриске неоднократно встречались на съемках различных шоу и однажды снимались вместе в проекте Минута славы.

"Мы всегда надеемся на чудо и верим в мечту. Сегодня вспомнилось, как несколько лет назад на проекте Минута славы наш с Егором Дружининым очень интересный подопечный мечтал спеть с Жанной Фриске, и мы ее пригласили. Она приехала, как всегда сияющая и жизнелюбивая, и в очередной раз подарила всем праздник. К несчастью, не каждая мечта сбывается и не у каждой истории в жизни счастливый финал. Это всегда тяжело, и вдвойне тяжелее, когда все обрывается на взлете", — написала Заворотнюк под снимком Жанны Фриске.

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