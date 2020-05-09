"Все время плакала, пошла к психологу": фаворитка "Холостяка" рассказала, как пережила выгон из шоу

Фаворитка в шоу "Холостяк 10" Кристина, которая покинула проект в десятом выпуске, рассказала, как пережила расставание с Максом Михайлюком.

Так, по словам девушке, ей пришлось обратиться к психологам, так как самостоятельно справиться с разрывом с холостяком было сложно. Об этом она написала на личной странице в Instagram.

"Я не боюсь. Теперь я свободна... В 4 утра судорожно собирала вещи с отеля, словно сбегала. Повторяла только: "я просто хочу домой". Закинув вещи в багажник, я захлопнула дверь в машине и разрыдалась. Я осталась наедине с собой. Без камер. Без прослушки. Без съемочной группы. Без Макса", – эмоционально высказалась девушка.

Холостяк 10: Кристина покинула проект

Главный герой шоу "Холостяк" Макс Михайлюк принял решение прекратить строить отношения с Кристиной после того, как несколько раз поймал ее на вранье. Сама девушка указала, что не знала, как объяснить свое поведение.

"Я не хотела принимать тот факт, что "НАС" больше нет. Я действительно в это не верила. Я целыми днями плакала и ничего не хотела делать. Антипатия ко всему и даже к себе. успокоить свои мысли я так и не смогла. "Действительно? Из-за волос?" В тот момент я не понимала ,что истинная причина кроется в другом... Лучший решением стало – обратиться к психологу", – добавила Кристина.

Экс-фаворитка холостяка также подчеркнула, что у нее действительно были к нему чувства.

"Причина моего ухода не в волосах, а в том, что мне действительно не хватило смелости быть с Максом до конца искренней. У меня действительно были чувства к Максу и я боялась его потерять, сделав что-то не так. Причина в том, что я действительно не показывала свои эмоции", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом, девятом выпуске шоу "Холостяк" покинула Алина. По мнению Макса, девушка не изменилась за все время пребывания на проекте и пока не готова к серьезным отношениям.