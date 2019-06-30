"Все вокруг в г*вне!" Популярный комик разнес Россию в пух и прах

Резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал видео, на котором он исполнил песню посвященную России. Так, артист в своей юмористической композиции провел аллюзию на ситуацию, сложившуюся в стране.

Харламов сравнил происходящее в РФ с баллом, на котором некие "кавалеры" танцуют и при этом испражняются на пол. Ролик он опубликовал в Instagram-странице своего персонажа Эдуарда Сурового.

Гарик Харламов

Кавалеры, кавалеры, танцевали на балу. И случайно кавалеры навалили на полу. Танцевали кавалеры, кавалеры на балу, Игнорируя упрямо то, что было на полу. Разносили кавалеры все, что было на полу. По коврам, по канделябрам, по паркету, по балу. И такая ситуация по всей нашей стране - Вроде все - интеллигенты, только все вокруг в г***вне.

В сети очень бурно отреагировали на песню Харламова.

"Грустно все это, но факт", "Как в тему, даже жутко", "Гарика в президенты России", "Было бы смешно, если бы не было так грустно", "Суровая правда от Эдуарда Сурового", "Песня смешная. Ситуация страшная", - пишут в комментариях к ролику.

Как ранее писал OBOZREVATEL, резиденты Comedy Club Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов сняли пародию на известный американский фильм "Очень страшное кино" и нарвались на критику. Так, на видео они предстали в образе священников, чем вызвали негативную реакцию пользователей сети.

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