Все видно! Бузова разозлила поклонников развратным фото

Скандальная российская певица, звезда шоу "Дом-2" Ольга Бузова поделилась с поклонниками развратным снимком, на котором позирует в прозрачном кружевном нижнем белье.

Соответствующую фотографию она опубликовала на своей странице в Instagram, из-за чего фолловеры накинулись на нее с жесткой критикой, ведь видно было практически все.

"Мне подруги говорили - не будь дурой, он с твоим сердцем поиграет и опять обманет. Но я не верю, что у нас с тобою так будет, и словно бабочка лечу на твое пламя", – подписала Бузова.

В сети ее саму назвали "ночной бабочкой" и заметили, что настолько интимные снимки можно показывать только любимому человеку, а если выставлять их на общее обозрение, то дальше постели дело не зайдет.

"Скоро голой будет фоткаться, как только не стыдно", "Судя по внешнему виду - как ночная бабочка", "Оль, такие фото только себе любимой и ему "любимому", а не нам всем", "Если такие фотки скидывать, то конечно дальше, чем кровать не впустит тебя", "Спасибо, хоть пиз*енку прикрыла", "Ну что за разврат", – написали возмущенные фолловеры.

Некоторые отметили, что на фото виден фотошоп, потому что голова выглядит непропорционально телу.

"Такое чувство, что голову налепили", "Да ладно, видно же, что голову прилепили", "Крутой фотошоп", – посмеялись в сети.

instagram / buzova86

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Бузову засмеяли за рекламный ролик средств женской гигиены.

Не знаешь, кто муж Каменской? Читай в нашем Instagram!