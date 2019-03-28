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СпортLady

/Люди

Все видно! Бузова разозлила поклонников развратным фото

1.4тЧитать материал на украинском

Скандальная российская певица, звезда шоу "Дом-2" Ольга Бузова поделилась с поклонниками развратным снимком, на котором позирует в прозрачном кружевном нижнем белье.

Соответствующую фотографию она опубликовала на своей странице в Instagram, из-за чего фолловеры накинулись на нее с жесткой критикой, ведь видно было практически все.

"Мне подруги говорили - не будь дурой, он с твоим сердцем поиграет и опять обманет. Но я не верю, что у нас с тобою так будет, и словно бабочка лечу на твое пламя", – подписала Бузова.

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В сети ее саму назвали "ночной бабочкой" и заметили, что настолько интимные снимки можно показывать только любимому человеку, а если выставлять их на общее обозрение, то дальше постели дело не зайдет.

"Скоро голой будет фоткаться, как только не стыдно", "Судя по внешнему виду - как ночная бабочка", "Оль, такие фото только себе любимой и ему "любимому", а не нам всем", "Если такие фотки скидывать, то конечно дальше, чем кровать не впустит тебя", "Спасибо, хоть пиз*енку прикрыла", "Ну что за разврат", – написали возмущенные фолловеры.

Все видно! Бузова разозлила поклонников развратным фото
Все видно! Бузова разозлила поклонников развратным фото
Все видно! Бузова разозлила поклонников развратным фото
Все видно! Бузова разозлила поклонников развратным фото
Все видно! Бузова разозлила поклонников развратным фото
Все видно! Бузова разозлила поклонников развратным фото

Некоторые отметили, что на фото виден фотошоп, потому что голова выглядит непропорционально телу.

"Такое чувство, что голову налепили", "Да ладно, видно же, что голову прилепили", "Крутой фотошоп", – посмеялись в сети.

Все видно! Бузова разозлила поклонников развратным фото
Все видно! Бузова разозлила поклонников развратным фото
Все видно! Бузова разозлила поклонников развратным фото

Все видно! Бузова разозлила поклонников развратным фото

instagram / buzova86

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Бузову засмеяли за рекламный ролик средств женской гигиены.

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Персона
Ольга Бузова
Место
Россия
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Лоханкин Васисуалий
Лоханкин Васисуалий
Бл...ще!
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