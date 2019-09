"Все в мире повторяется": в сети указали на "близнеца" юной Тунберг в ООН

16-летняя экоактивистка Грета Тунберг, поразившая речью на Генассамблее ООН, была не первой – 27 лет назад 12-летняя Северн Сузуки заставила "замолчать мир на пять минут".

Об этом сообщила блогер Ruslana Hittsyhrat на своей странице в Facebook, предоставив отрывок из выступления предшественницы Греты (чтобы посмотреть выступление, проскролльте до конца страницы).

Грета Тунберг (2019) - Северн Сузуки (1992)

"Это – фото выступления Северн Сузуки на Конференции ООН по экологии в 1992 году. Тогда ей было 12 лет. Она родилась и выросла в Ванкувере. Мать – писательница, отец – генетик и эколог-активист. С группой детей Северн заработала денег и приехала на конференцию. Тогда ее назвали – девочка, которая заставила замолчать весь мир на 5 минут. Так что, все в этом мире повторяется. Просто теперь Северн зовут Грета", – пишет блогер.

Северн Сузуки – выступление на Генассамблее ООН

В частности, Сузуки обратилась к делегатам от правительств, бизнесменам, устроителям, журналистам и политикам, напомнив, что деньги, вкладываемые в войны, можно было бы потрать на устранение экологических проблем и обеспечение нуждающихся детей по всему миру.

"Я сражаюсь за свое будущее. Потерять свое будущее – это не то же самое, что проиграть выборы или потерять несколько пунктов на фондовой бирже. Я пришла сюда для того, чтобы говорить от имени всех будущих поколений. Я пришла сюда для того, чтобы говорить от имени детей, голодающих во всем мире, и плач которых остается не услышанным. Я здесь для того, чтобы высказаться в защиту бесчисленных животных, умирающих повсюду на планете потому, что им уже больше некуда уйти", – говорила Сузуки.

Взрослая Северн Сузуки ecology.md

Она рассказала, что боялась гулять в солнечный день из-за дыр в озоновом слое, дышать воздухом из-за химических реагентов. Активиста перестала ходить на рыбалку с отцом, когда узнала, что в рыбе полно канцерогенов.

"Все это происходит у нас на глазах, а мы продолжаем вести себя так, будто времени у нас навалом и все решения уже имеются. Я всего лишь ребенок, и у меня всех этих решений нет, но я хочу, чтобы вы осознали, что нет их и у вас! Если вы не знаете, как все исправить, прошу вас, перестаньте разрушать это! Даже когда у нас есть более чем достаточно, мы боимся поделиться, боимся расстаться с частью своего богатства. Два дня назад здесь, в Бразилии, мы испытали шок, когда провели немного времени с детьми, живущими на улице. И вот что нам сказал один из этих детей: "Я хотел бы стать богатым, и, если бы это произошло, я накормил бы всех детей на улице, дал им одежду, лекарства, приют, заботу и любовь", – сказала Сузуки.

Северн Сузуки – конференция ООН по окружающей среде (1992) ecoteco

Она спросила на конференции, почему люди, у которых есть деньги, не могут поступить так, как хотел обездоленный ребенок. Также девочка пристыдила взрослых за то, чему они учат детей, потому что сами этого не делают.

"Не забывайте, для чего вы присутствуете на этих конференциях; для кого вы делаете это – ведь мы ваши родные дети. Вы сейчас решаете, в каком мире мы будем жить… Да, родители должны иметь возможность утешать своих детей словами "все будет хорошо", "мир на этом не кончается" и "мы делаем всё, что в наших силах". Но, мне кажется, вы больше не можете говорить нам эти слова. Мы вообще числимся в списке ваших приоритетов? Мой папа всё время повторяет: "Ты есть то, что ты делаешь, а не то, что говоришь". Так вот, от того, что вы делаете, я плачу по ночам. Вы, взрослые, говорите, что любите нас. А я словам не верю и прошу, чтобы то, что вы делаете, отражало то, что вы говорите", – резюмировала Северн Сузуки.

Северн Сузуки (2019) ecology

После того выступления она опубликовала свою книгу "Tell the World" об экологических шагах для семей, закончила Йельский университет и провела два года в путешествиях. В начале 2002 года она помогла запустить интернет аналитический центр под названием The Skyfish Project.

Сейчас Северн замужем, воспитывает двух сыновей. Девушка является главным героем документального фильма "Голос наших детей" от 2010 года.

Ранее OBOZREVATEL выяснил, что известно об экоактивистке Грете Тунберг, чья история успеха уже сейчас вызывает удивление и противоречивые вопросы. Выступление девочки вызвало горячие споры в сети.

