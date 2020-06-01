"Все уже решили, мы марионетки": Макаревич выступил против продления президентства Путина в России

Российский музыкант, фронтмен группы "Машина времени" Андрей Макаревич выступил против обнуления сроков президентства Владимира Путина в РФ стране. По его словам, он "уже засиделся на месте".

Так, по мнению Макаревича, голосование по внесению правок в конституцию РФ, которое состоится 1 июля, он категорически не поддерживает. Об этом шла речь в интервью музыканта для радиостанции "Эхо Москвы" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Макаревич высказался о Путине Коллаж

"Я не собирался голосовать. Во-первых, я считаю, что исторически сама по себе конституция крайне мало влияет на жизнь нашего народа и страны. Это такая декорация "для порядка". Вот у всех есть конституция, у нас тоже на стеночке висит. Во-вторых, мне категорически не нравится история с обнулением", – заявил музыкант.

Также, по его словам, голосование о внесении поправок в конституцию РФ, в результате которых Путин сможет пойти на очередной президентский срок, не будет честным.

Макаревич во время беседы с "Эхо Москвы" Скриншот из видео

"Я понимаю, что будут приписки, что будут стараться на местах все это выровнять, довести до тех процентов, которые требуются. Но я знаю одну вещь очень точно. Вот чем меньше отрыв от того, что нужно, тем легче приписать. Грубо говоря, если из 10 человек не пришло 2 – двоих припишут. Если не пришло 4 – с очень большим трудом, но припишут. Если не пришло 9 из 10 – ни черта они не припишут, ничего не получится", – подчеркнул Макаревич.

Но также он добавил, что даже если большинство россиян не придет голосовать, это не даст никакого результата, так как власть РФ "уже все решила за граждан".

"Все уже решили за нас давно. Просто не хочется марионеткой быть в этой истории. Любая кухарка может управлять государством. Не надо думать, что это такое сакральное дело прямо. Вообще, неправильно, когда человек 20 лет сидит на одном месте. Ну, правда", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта президент РФ Владимир Путин поддержал изменения в конституцию, которые позволят ему снова переизбраться. В результате Госдума проголосовала за поправку об обнулении президентских сроков в России в третьем чтении. Голосование по внесению правок в конституцию состоится 1 июля 2020 года.

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