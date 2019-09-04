"Все ушло вместе с килограммами": стало известно о расставании победителей "Зважені та щасливі"

Победители седьмого сезона популярного проекта "Зважені та щасливі" на СТБ Наталья Токарева и Алексей Добрянский расстались.

Об этом они лично признались на ток-шоу "Зважся!" 31 августа. В пресс-службе СТБ напомнили, что Токарева и Добрянский вместе пришли на проект.

Наталья участвовала с весом 135 кг, а сейчас ее вес – 70 кг. Как стало известно, с Алексеем они расстались через три месяца после окончания проекта.

Токарева и Добрянский признались, что расстались после проекта Пресс-служба СТБ

"Наверное, все ушло вместе с нашими килограммами. У нас нет конкретного ответа, почему это произошло. Мы захотели чего-то большего. Были какие-то мелкие ссоры, но мы не обижали друг друга. Например, Леша ходил постоянно с телефоном, поставил на него блок. Я постоянно спрашивала, с кем он переписывался. Наверное, так все началось", – призналась Токарева.

Наталья Токарева на ток-шоу "Зважся!" Пресс-служба СТБ

Сейчас Наталья состоит в отношениях с другим мужчиной. А Алексей живет с мамой в Одессе, продолжает заниматься в зале, и также встречается с другой девушкой.

Наталья до и после похудения Пресс-служба СТБ

"Чрезмерный контроль мужчин до добра не доводит. Наташа очень ревновала и давила на меня. Сейчас у меня есть девушка. Она доверяет мне, а я ей. Иногда хочется, чтобы человек тебе просто доверял", – также рассказал Добрянский.

Алексей до и после похудения Пресс-служба СТБ

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 августа на экраны вернулось популярное шоу "Зважені та щасливі", в котором участники сражаются с лишним весом. Это уже девятый по счету сезон, в котором действуют новые правила. Все подробности читайте в нашем материале.

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