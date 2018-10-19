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Все случилось внезапно: названа причина смерти солиста "Нэнси"

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Сергей Бондаренко, который был солистом культовой группы "Нэнси", скончался из-за внезапно развившейся болезни.

Об этом сообщил гитарист группы Алексей Цыплаков. Бондаренко был 31 год. Он скончался в клинике, передает "МК".

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"В больнице умер. Это было внезапно очень", — сказал музыкант.

Также о внезапности смерти Сергея Бондаренко рассказала его мать Елена. "Все это случилось очень неожиданно", — заявила она, передает "Пятый канал".

Ранее в пресс-службе коллектива "Нэнси" заявляли, что гибель артиста не связана с несчастным случаем.

Все случилось внезапно: названа причина смерти солиста "Нэнси"

Как сообщал OBOZREVATEL, о смерти Сергея сообщил его отец Анатолий Бондаренко, основавший группу.

Группа "Нэнси" была создана в 1992 году в городе Константиновка Донецкой области. Коллектив прославился благодаря своему главному хиту "Дым сигарет с ментолом".

Место
Украина
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