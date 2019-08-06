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Все получит дочь? Какое наследство осталось после смерти Аллы Вербер

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Наследие умершей российской бизнес-вумен, фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер может получить ее дочь Катя.

По данным издания Тeleprogramma, по закону может унаследовать богатства и ее мать, однако 85-летняя Татьяна Абрамовна вряд ли будет заинтересована в этом.

О богатствах и сбережениях Вербер известно мало, но можно только догадываться, какое состояние могла сделать успешная бизнес-леди за годы тяжелой и продуктивной работы в индустрии моды. Как минимум о большом достатке свидетельствует наличие роскошной четырехкомнатной квартиры на Тверском бульваре в Москве.

Алла Вербер возле Bentley

Алла Вербер возле Bentley

instagram /verberalla

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Недвижимость в этом районе переваливает за 100 миллионов рублей (1,5 млн долларов), однако самым дорогим было содержание квартиры. На стенах покойная "икона моды" заботливо вывесила картины стоимостью в несколько миллионов долларов. Среди них подлинники известных мастеров-нонконформистов: Нестерова, Кабакова, Пурыгина, Немухина, Кропивницкого.

Вербер на фоне машина

Вербер на фоне машина

instagram /verberalla

Вербер и авто люкс-класса

Вербер и авто люкс-класса

instagram /verberalla

Сама Алла Вербер рассказывала журналистам, что свое жилье обустраивала с любовью и на свой вкус. Это дорогая и изысканная мебель, дерево, шторы и всевозможные элементы декора, а также дизайнерский ремонт. Журналисты предполагают, что внутренняя отделка обошлась знаменитости чуть ли не дороже, чем сами апартаменты.

Апартаменты Вербер

Апартаменты Вербер

instagram /verberalla

Вербер - дом

Вербер - дом

instagram /verberalla

Алла Вербер дома

Алла Вербер дома

instagram /verberalla

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шоу-бизнес недвижимость
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