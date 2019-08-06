Все получит дочь? Какое наследство осталось после смерти Аллы Вербер

Наследие умершей российской бизнес-вумен, фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер может получить ее дочь Катя.

По данным издания Тeleprogramma, по закону может унаследовать богатства и ее мать, однако 85-летняя Татьяна Абрамовна вряд ли будет заинтересована в этом.

О богатствах и сбережениях Вербер известно мало, но можно только догадываться, какое состояние могла сделать успешная бизнес-леди за годы тяжелой и продуктивной работы в индустрии моды. Как минимум о большом достатке свидетельствует наличие роскошной четырехкомнатной квартиры на Тверском бульваре в Москве.

Алла Вербер возле Bentley instagram /verberalla

Недвижимость в этом районе переваливает за 100 миллионов рублей (1,5 млн долларов), однако самым дорогим было содержание квартиры. На стенах покойная "икона моды" заботливо вывесила картины стоимостью в несколько миллионов долларов. Среди них подлинники известных мастеров-нонконформистов: Нестерова, Кабакова, Пурыгина, Немухина, Кропивницкого.

Вербер на фоне машина instagram /verberalla

Вербер и авто люкс-класса instagram /verberalla

Сама Алла Вербер рассказывала журналистам, что свое жилье обустраивала с любовью и на свой вкус. Это дорогая и изысканная мебель, дерево, шторы и всевозможные элементы декора, а также дизайнерский ремонт. Журналисты предполагают, что внутренняя отделка обошлась знаменитости чуть ли не дороже, чем сами апартаменты.

Апартаменты Вербер instagram /verberalla

Вербер - дом instagram /verberalla

Алла Вербер дома instagram /verberalla

Как сообщал OBOZREVATEL:

Алла Вербер умерла 6 августа после того, как у нее случился анафилактический шок, спровоцировавший отказ органов и обширный инфаркт.

Незадолго до смерти она посетила юбилей Игоря Крутого в Турции, где выглядела вполне здоровой и счастливой.

Звезды массово оплакали бизнес-леди и сообщили, что индустрия моды будет носить траур.

Позже Ксения Собчак рассказала подробности о последнем годе жизни Вербер и смерти.

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