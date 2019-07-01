"Все оказалось банально": топ-пропагандист Кремля атаковал Катамадзе за отказ от России

Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал отказ певицы Нино Катамадзе от выступлений в России.

Он назвал заявление артистки "рекламной кампанией", а также заявил, что Грузия должна извинится перед РФ за события 2008 года. Об этом Соловьев написал в своем Telegram-канале.

Владимир Соловьев

"Просите меня великодушно, а насколько Нино Катамадзе востребованная певица в России? Я не большой знаток музыки. Такое громкое заявление к чему? Наказать Россию? Толпы ее поклонников выйдут на площади с протестами против российской власти? Почему все время должна Россия? А разве Грузия не заинтересована в Российском рынке? Начинайте бороться за наш рынок и нашего туриста. И начиная эту борьбу учтите, что мы не забудем , что в 2008 году грузинские войска убили наших миротворцев. И Грузия до сих пор так и не принесла своих извинений и не выплатила компенсацию семьям погибших", - написал Соловьев.

Чуть позже, на своей странице в социальной сети Twitter он заявил, что высказывание Катамадзе было всего лишь "обычной рекламной кампанией".

"Все оказалось довольно банально. Обычная рекламная кампания. "Как напомнить о себе на волне протестов и взбодрить продажи". Нино Катамадзе удалила свой нагремевший пост с отказом выступать в России, и продает билеты на новые выступления у нас", - заявил он.

Все оказалось довольно банально.

Обычная рекламная кампания.

"Как напомнить о себе на волне протестов и взбодрить продажи"

Нино Катамадзе удалила свой нагремевший пост с отказом выступать в России, и продаёт билеты на новые выступления у нас. — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) July 1, 2019

Напомним, певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси, собирающихся у здания парламента в Грузии, и заявила, что больше не собирается выступать в России.

Нино Катамадзе РИА

Как писал OBOZREVATEL, Катамадзе не единственная грузинская артистка, которая извинилась за свои концерты в РФ. Так, оперная певица Анита Рачвелишвили 29 июня приняла участие в митинге с требованием отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария и попросила прощения у своих сограждан за то, что ранее выступала в России.

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