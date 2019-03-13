Все очень плохо: появились свежие данные о состоянии Началовой

У госпитализированной российской певицы Юлии Началовой начались серьезные осложнения подагры 13 марта.

По данным Telegram-канала Mash, у нее острая почечная недостаточность, что может закончиться летальным исходом.

"У Юли Началовой — острая почечная недостаточность. Осложнение началось сегодня. Сейчас она находится в искусственной коме, состояние — тяжелое, положение дел очень тревожное", – сказано в сообщении.

Юлия Началова Instagram

Как сообщает "КП", почечная недостаточность – самое грозное осложнение подагры, от которой умирают 20% пациентов. Эта болезнь также сочетается с сахарным диабетом, гипертонией, а совместно это усугубляет состояние больного.

Как сообщал OBOZREVATEL, Началову экстренно госпитализировали 11 марта из-за того, что у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болеет в последние годы.

Юлия Началова Instagram

Поначалу менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось, – поделилась подробностями в социальных сетях. Позже также стало известно, что у Началовой отказали внутренние органы.

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