"Все мы умрем!" Канделаки остро высмеяла заявление Лукашенко о коронавирусе

Кристина Долматова Люди 15:49, 14.04.2020 Обновлено: 16:03, 14.04.2020

Российская телеведущая Тина Канделаки высмеяла заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что в его стране никто не умер от коронавируса.

Так, по словам Лукашенко, причиной смерти людей являются сопутствующие заболевания, а не COVID-19. На что Канделаки с иронией заметила: все в конечном итоге умирают от одной причины – остановки сердца. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

Тина Канделаки и Александр Лукашенко

"Все мы умрем от остановки сердца. Все остальное миф и провокация", – пошутила телеведущая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская телеведущая Ксения Собчак раскритиковала публикацию коллеги Тины Канделаки о похудении, назвав ее фигуру "лютым фотошопом".

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