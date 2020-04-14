Российская телеведущая Тина Канделаки высмеяла заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что в его стране никто не умер от коронавируса.

Так, по словам Лукашенко, причиной смерти людей являются сопутствующие заболевания, а не COVID-19. На что Канделаки с иронией заметила: все в конечном итоге умирают от одной причины – остановки сердца. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

Тина Канделаки и Александр Лукашенко

"Все мы умрем от остановки сердца. Все остальное – миф и провокация", – пошутила телеведущая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская телеведущая Ксения Собчак раскритиковала публикацию коллеги Тины Канделаки о похудении, назвав ее фигуру "лютым фотошопом".