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14 апреля • обновлено в 16:11
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"Все мы умрем!" Канделаки остро высмеяла заявление Лукашенко о коронавирусе

1.4т
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Российская телеведущая Тина Канделаки высмеяла заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что в его стране никто не умер от коронавируса.

Так, по словам Лукашенко, причиной смерти людей являются сопутствующие заболевания, а не COVID-19. На что Канделаки с иронией заметила: все в конечном итоге умирают от одной причины – остановки сердца. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

Тина Канделаки и Александр Лукашенко

Тина Канделаки и Александр Лукашенко

"Все мы умрем от остановки сердца. Все остальное миф и провокация", – пошутила телеведущая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская телеведущая Ксения Собчак раскритиковала публикацию коллеги Тины Канделаки о похудении, назвав ее фигуру "лютым фотошопом".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Кристина Долматова
Персоны
Александр Лукашенко Тина Канделаки
Место
Россия
Теги
Новости России шоу шоу-бизнес
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