"Все может обойтись!" Заворотнюк срочно сделали вторую операцию

Друг актрисы Анастасии Заворотнюк Сергей Майоров опроверг слухи о здоровье актрисы и сообщил, что артистка пережила вторую операцию.

Об этом он заявил в эфире телеканала "НТВ", комментируя диагноз, который обсуждается в СМИ и социальных сетях.

twnews.co

"Врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что все может еще обойтись", - заявил Майоров.

Он отметил, что болезнь, о которой сообщали СМИ, не является окончательным диагнозом - пока Анастасия Заворотнюк продолжает оставаться в тяжелом состоянии под наблюдением врачей.

По его словам, также рядом с ней находятся муж Пётр Чернышёв и Марина Потапова.

"Марина и Петя не выходят из больницы, потому что из-за ажиотажа больница просто в оцеплении каких-то фанатов, людей с иконами, магов, экстрасенсов. Никто из палаты не выходит. Заворотнюк прекратила какое-либо общение с внешним миром. Телевизор из палаты убрали, телефонов нет. Она ничего не видит, ничего не слышит, ни с кем не общается", - заявил Майоров.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему Заворотнюк заболела раком - стали известны вероятные причины.

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