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25 декабря • обновлено в 09:07
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"Все мечтают ему заплатить": в РФ назвали самого дорогого артиста на корпоративах

6.7т
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Российский продюсер Евгений Морозов признался, кто является самым дорогим артистом на корпоративах в России.

Также в интервью МК продюсер назвал, кто еще входит в пятерку самых высокооплачиваемых звезд.

"Все мечтают ему заплатить": в РФ назвали самого дорогого артиста на корпоративах

sibnovosti.ru

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По словам продюсера, самым дорогим артистом считается Юрий Антонов. Его выступление на корпоративе стоит около 250 тысяч долларов, однако музыкант крайне редко соглашается на выступления.

"Есть артист, как Юрий Антонов, которого все хотят, все мечтают ему заплатить 250 тысяч долларов, не знают, куда ему их принести, но не каждый может позвонить и сказать: "Юрий Михайлович, подъезжайте завтра в ресторан, споете нам!" Востребованность у Юрия Антонова в кулуарах большая, но выступает на мероприятиях он крайне редко. Убедить его выступить на корпоративе, в силу характера и возраста, очень сложно. Поэтому я бы сказал, что на сегодня именно он является самым дорогим артистом", говорит Морозов.

Юрий Антонов

Юрий Антонов

КП

Также, по словам продюсера, в пятерку самых высокооплачиваемых звезд также вошли Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Лолита Милявская, Дмитрий Билан, Леонид Агутин.

"Как и десять лет назад, в пятерку самых высокооплачиваемых артистов входят Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Лолита Милявская, Дмитрий Билан, Леонид Агутин. Они являются рекордсменами по сбору денег на новогодние корпоративы. Безусловно, есть такие группы, как, например, "Мумий Тролль", которые тоже выступают на корпоративах. Но не надо путать два выступления в год и сто выходов на сцену, как это бывает у первой пятерки", — добавил Морозов.

Валерий Меладзе

Валерий Меладзе

МК

Ранее OBOZREVATEL сообщал сумму гонорара, которую российская певица Алла Пугачева заработала за свой последний концерт в Беларуси.

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Автор
Анна Михно
Место
Россия
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
ВСЯ РОССИЙСКАЯ КАЛМОЧА ТУТ!!!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ, У тебя корпоратив в сортире...трудись не покладая рук....
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