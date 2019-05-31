"Все, как вы любите": Вакарчук оголился перед шокированной Соколовой

Музыкант и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук разделся перед Яниной Соколовой, заставив ее прикрыть глаза рукой.

Это произошло во время съемок программы "Рандеву", а фрагментом видео украинская журналистка поделилась на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"И все. Не знаю, как вы будете спать после такого видоса, но как по мне, сладким снам оно способствует. На следующей неделе в "Рандеву" популярный рок-музыкант страны лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук. Будет все: и смех, и секс, и слезы. Короче все как вы любите", – подписала Соколова.

Святослав Вакарчук оголился перед Яниной Соколовой Кадр из видео

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На ролике Вакарчук снял перед ней красную рубашку, из-за чего журналистка заявила, что не сможет заснуть. После этого он переоделся в белую футболку и обнялся с ведущей.

Святослав Вакарчук снял красную рубашку Скриншот

Вакарчук обнялся после раздевания с Соколовой скриншот

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