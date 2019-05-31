"Все, как вы любите": Вакарчук оголился перед шокированной Соколовой

Музыкант и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук разделся перед Яниной Соколовой, заставив ее прикрыть глаза рукой.
Это произошло во время съемок программы "Рандеву", а фрагментом видео украинская журналистка поделилась на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).
"И все. Не знаю, как вы будете спать после такого видоса, но как по мне, сладким снам оно способствует. На следующей неделе в "Рандеву" популярный рок-музыкант страны лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук. Будет все: и смех, и секс, и слезы. Короче все как вы любите", – подписала Соколова.
Святослав Вакарчук оголился перед Яниной Соколовой
Кадр из видео
На ролике Вакарчук снял перед ней красную рубашку, из-за чего журналистка заявила, что не сможет заснуть. После этого он переоделся в белую футболку и обнялся с ведущей.
Святослав Вакарчук снял красную рубашку
Скриншот
Вакарчук обнялся после раздевания с Соколовой
скриншот
Ой всьо🤦🏻♀️😜😂 Не знаю, як ви будете спати після такого відосу, але як на мене солодким снам воно сприяє😜 Наступного тижня у #рандеву найпопулярніший рок-музикант країни лідер партії @golos.zmin . @sviatoslav.vakarchuk 🤘💙💛 Буде все: і сміх і секс і сльози. Коротше все як ви любите👻 #вакарчук #океан360💙 #океанельзи #святославвакарчук #okeanelzy #вакарчук #янінасоколова #янинасоколова #yaninasokolova
Как сообщал OBOZREVATEL:
16 мая Вакарчук представил свою партию "Голос" и ее членов, с которыми планирует идти на парламентские выборы.
Он пообещал, что в партии не будет людей, которые являются действующими народными депутатами, однако заявил о возможных исключениях.
Также музыкант пояснил, почему захотел вновь стать народным депутатом, назвав главную задачу его партии в парламенте.
Более того, Вакарчук заявил, что с детства выступает за вступление Украины в НАТО, и рассказал, какой недвижимостью и другим имуществом владеет.
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