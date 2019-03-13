"Все до трусов достали": Павел Воля угодил в неприятности в аэропорту

Российский комик, актер и резидент Comedy Club Павел Воля попал под тщательный осмотр в аэропорту Малаги в Испании.

По данным Telegram-канала YOUBAJUP, он летел один в бизнес-классе, а свои вещи получил последним после выхода из самолета (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Павел Воля принтскрин видео

"Пашу Волю задержали на досмотр чемоданов в аэропорту Малаги в Испании, все до трусов достали. Был один, без Ляси. Летел в бизнесе и самому последнему чемодан достался. Я последний в самолет заходил, он сидел в капюшоне и спрятался, чтобы его типа не узнали в бизнесе, там же первые места", – рассказал источник.

По его словам, Волю практически было не узнать. Уточняется, что у комика там есть недвижимость.

"Попросил у него фото сделать, на что он ответил, "не, братюнь, лучше не надо". Ждал все чемоданчик в капюшоне, прятался, бегал", – добавил источник.

Стоит отметить, что на кадрах, обнародованных в сети, точно нельзя сказать, что это именно Павел Воля. Мужчина стоит в капюшоне, а лица не видно. Что именно могли искать в вещах, также непонятно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2018 года Воля после выступления в Иркутске угодил в местную больницу. Позже появилась информация, что у него были подозрения на аппендицит.

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