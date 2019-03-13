МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

"Все до трусов достали": Павел Воля угодил в неприятности в аэропорту

2.8тЧитать материал на украинском

Российский комик, актер и резидент Comedy Club Павел Воля попал под тщательный осмотр в аэропорту Малаги в Испании.

По данным Telegram-канала YOUBAJUP, он летел один в бизнес-классе, а свои вещи получил последним после выхода из самолета (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Павел Воля

Павел Воля

принтскрин видео

"Пашу Волю задержали на досмотр чемоданов в аэропорту Малаги в Испании, все до трусов достали. Был один, без Ляси. Летел в бизнесе и самому последнему чемодан достался. Я последний в самолет заходил, он сидел в капюшоне и спрятался, чтобы его типа не узнали в бизнесе, там же первые места", – рассказал источник.

Новости
''Достали!'' Киркоров гневно отреагировал на новости о своем убийстве

По его словам, Волю практически было не узнать. Уточняется, что у комика там есть недвижимость.

"Попросил у него фото сделать, на что он ответил, "не, братюнь, лучше не надо". Ждал все чемоданчик в капюшоне, прятался, бегал", – добавил источник.

Стоит отметить, что на кадрах, обнародованных в сети, точно нельзя сказать, что это именно Павел Воля. Мужчина стоит в капюшоне, а лица не видно. Что именно могли искать в вещах, также непонятно.

"Все до трусов достали": Павел Воля угодил в неприятности в аэропорту

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2018 года Воля после выступления в Иркутске угодил в местную больницу. Позже появилась информация, что у него были подозрения на аппендицит.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персона
Павел Воля
Место
Испания
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
минин евген
минин евген
недвижимость кацапов в европе? та не, не может быть. кацапьё ж постоянно обливает грчзью европу!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения