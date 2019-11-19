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19 ноября • обновлено в 13:02
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"Время не щадит": постаревшая экс-солистка "ВИА Гра" появилась у Урганта

4.7т
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Украинская певица и экс-солистка "ВИА Гра" Надежда Мейхер удивила изменившимся внешним видом.

Так, артистка стала гостьей нового выпуска шоу "Вечерний Ургант". В студии Мейхер появилась в длинной черной юбке и белой футболке.

Надежда Мейхер и Иван Урган

Надежда Мейхер и Иван Урган

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Несмотря на то, что на шоу Надежда пришла уже в качестве актрисы, а не певицы, ведущий Иван Ургант не мог не вспомнить и те времена, когда звезда была участницей группы "ВИА Гра".

Группа "ВИА Гра"

Группа "ВИА Гра"

Spletnik

Группа "ВИА Гра"

Группа "ВИА Гра"

bigmir

В частности, Ургант поинтересовался у Мейхер, не скучает ли она по группе.

"Я не ностальгирую, но мне всегда приятно, когда мы пересекаемся. Не специально, конечно, но иногда бывает во время съемок каких-то, концертов. С удовольствием друг с другом общаемся. В частности, это и Алена Винницкая из первого состава. Буквально недавно у нас была съемка, где мы совместно исполняли песню с тех времен. С Альбиной Джанабаевой общаемся. Иногда бывает в поезде "Москва-Киев", "Киев-Москва" с Верой пересекаемся. Бывает, я сижу в купе и слышу голосок знакомый, родненький", - говорит Мейхер.

Надежда Мейхер

Надежда Мейхер

кадр из видео

Примечательно, что поклонники певицы неоднократно отмечали, что Надежда очень изменилась со времен "ВИА Гра". Однако, несмотря на это, сегодня Мейхер выглядит так же хорошо, как и много лет назад.

Надежда Мейхер

Надежда Мейхер

кадр из видео

Надежда Мейхер

Надежда Мейхер

Инстаграм

Надежда Мейхер

Надежда Мейхер

Инстаграм

Надежда Мейхер

Надежда Мейхер

Инстаграм

Надежда Мейхер

Надежда Мейхер

Инстаграм

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что легендарная украинская музыкальная группа "ВИА Гра" появилась на шоу "Танці з зірками" в первом составе.

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Автор
Анна Михно Анна Михно
Персона
Надежда Мейхер
Место
Россия
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Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Что то она разожралась
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