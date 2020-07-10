"Время и Стекло" попрощались с фанами последним совместным клипом на песню Last Dance

Популярная поп-группа "Время и Стекло", которая в марте 2020 года объявила о распаде, выпустила прощальный клип на песню Last Dance.

Видео опубликовали на YouTube-канале артистов. В пресс-службе группы рассказали, что песня Last Dance является саундтреком к прощальному туру "Финальные титры" (чтобы посмотреть клип, доскролльте до конца страницы).

Кадры из клипа на песню Last Dance Пресс-служба группы

"Мы не планируем идти в вечный прощальный тур, просто карантин диктует свои правила и меняет планы – из-за пандемии перенеслись даты концертов прощального тура, но мы приедем во все запланированные концертные залы", – заверили участники группы.

Кадры из клипа на песню Last Dance Пресс-служба группы

В клипе в стиле 90-х Надя Дорофеева и Позитив (Алексей Завгородний) дают последнюю пресс-конференцию, танцуют под новый драйвовый трек, вспоминают фишки из своих лучших клипов и льют слезы под дождем вместе с поклонниками.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, когда дуэт Нади Дорофеевой и Позитива "Время и Стекло" попрощается со сценой.