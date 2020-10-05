"Время и Стекло" выпустили фильм о своем самом масштабном шоу. Видео

Известная украинская группа "Время и Стекло" в честь годовщины самого масштабного шоу в своей истории – VISLOVO – выпустила о нем фильм.

Так, в ленте артисты ответили на популярный вопрос "Что такое VISLOVO?", а также рассказали о том, как создавалось шоу. В съемках фильма, кроме Дорофеевой и Позитива, также приняли участие продюсеры коллектива Потап и Ирина Горовая, саунд-инженер Вадим Лисица, аранжировщики Роман Катрук и Антон Крайнов и другие члены команды. Подробностями эксклюзивно с OBOZREVATEL поделилась пресс-служба группы "Время и Стекло" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы ничего не поняли! Все пролетело за секунду. Главное, была эмоция от зрителей – это самое крутое ощущение, самая сильная энергия, которой нужно придумать отдельное название…" – поделился впечатлениями от шоу Позитив.

Надежда, в свою очередь, рассказала, какой ее любимый момент в шоу VISLOVO.

"Моя любимая часть концерта – номер Forever young, когда мы в отрыве. Как потом комментировала мама, они думали, что на этой песне я уже упаду, но начался кач и они: "А-ааа, так все, что было до этого, было вполноги?!" – прокомментировала Дорофеева.

Напомним, группа "Время и Стекло" объявила о прекращении своего существования в марте 2020 года. Дуэт стал первым музыкальным проектом продюсерского центра "MOZGI Entertainment", который создали в 2010 году.

"Время и Стекло. Как создавалось VISLOVO" – смотрите видео онлайн

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее группа "Время и Стекло" выпустила прощальный клип на песню Last Dance. Композиция является саундтреком к прощальному туру "Финальные титры".