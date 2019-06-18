"Время и Стекло" восхитили сеть летним клипом: фаны в восторге от хита

Группа "Время и Стекло" презентовала летний клип к песне VISLOVO, которая войдет в новый альбом.

Соответствующий зажигательный ролик, который создавался на киевской Троещине, опубликован в официальном YouTube-канале музыкального коллектива (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"По сюжету, хранителем VISLOVO становится VISBOY – персонаж в неоновом костюме ищет новых героев и собирает ярких индивидуальностей, которые видят мир под другим углом: они рубят торты и моются в ванне с колой, бегают на каблуках в полицейской форме и повторяют челлендж #saycheese", – говорится в пресс-релизе.

Надя Дорофеева и Алексей Завгородний MOZGI GROUP

В тусовке также участвуют топовые блогеры – YanGo (Ян Гордиенко) и Саша Чистова. Позже безбашенная вечеринка продолжается в контейнере, который затянул всех героев.

"Тусовка там, где группа "Время и Стекло". А VISLOVO – это вечеринка, где собираются самые творческие, веселые и отрывные люди. В клипе мы хотим поделиться этой энергией, чтобы каждый, услышав музыку и почувствовав позитивный вайб, забыл обо всех проблемах", – рассказал Алексей Завгородний (Позитив).

Персонаж из клипа MOZGI GROUP

Идея клипа принадлежит режиссеру Леониду Колосовскому и MOZGI Production, которые отвечали за производство видео. Музыка – Алексей Потапенко (Потап) и Алексей Завгородний.

Меньше чем за сутки клип посмотрели почти 200 тысяч раз. Видеоряд получил массу хороших комментариев.

"Хит лета-2019", "Прикольно, мне зашло", "Кто тоже здесь ради Саши Чистовой? Нереальная красотка", " Клип норм, но почему все облизывают голову охранника", "Это самая крутая группа", – написали в сети.

Надя Дорофеева на машине MOZGI GROUP

Алексей Завгородний MOZGI GROUP

Тусовка на Троещине MOZGI GROUP

"Время и Стекло" MOZGI GROUP

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно "Время и Стекло" произвели фурор в сети украиноязычной песней. Так, участники бэнда Надя Дорофеева и Позитив (Алексей Завгородний) восхитили аудиторию композицией нового формата, который ранее не был характерным для группы.

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