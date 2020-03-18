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18 марта • обновлено в 19:18
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"Время и Стекло" стали лицом всемирно известного бренда после заявления о распаде группы

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Популярная группа "Время и Стекло", которая недавно объявила о распаде, стала лицом всемирно известного спортивного бренда PUMA.

Участники дуэта Надя Дорофеева и Позитив (Алексей Завгородний) поучаствовали в кампании Fast Rider с месседжем "такие, потому что захотели быть такими", сообщила пресс-служба коллектива.

После заявления о распаде: "Время и Стекло" стали лицом легендарного бренда

Пресс-служба

Музыканты отметили, что главная цель проекта – заявить о смелости быть реальными и спасать не другие миры, а собственный.

Надя и Позитив представили лукбук с кроссовками в стиле восьмидесятых годов, челендж в популярном приложении TikTok, маски в Instagram Stories и специальный набор стикеров в Telegram.

После заявления о распаде: "Время и Стекло" стали лицом легендарного бренда

Пресс-служба

Созданием и реализацией всех материалов кампании занималось креативное агентство MOZGI Ideas. Совместно с продакшн-студией MOZGI Production они показали историю настоящих супергероев. Режиссерами проекта выступили Денис Маноха и Максим Шелковников.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, когда дуэт Нади Дорофеевой и Позитива "Время и Стекло" простится со сценой.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Ева Романова
Персоны
Время и Стекло Алексей Завгородний (Позитив) Надя Дорофеева
Тег
шоу-бизнес
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Радари Джанька
Радари Джанька
А тем временем полу- наши и чужие эггерты будут 4 года истерить про "неконституционность" и нью-сталинизм. То есть "пускать пар в свисток". Так победим!!
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Радари Джанька
Радари Джанька
За три дня до завершения срока подачи документов в Избирком, ВВП ПОДДЕРЖИТ выдвижение, например, Дюмина А.Г., -- и всем "друзьям", и вечно пострадающимся наступит Щастье
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Радари Джанька
Радари Джанька
За три дня до
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