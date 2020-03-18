Популярная группа "Время и Стекло", которая недавно объявила о распаде, стала лицом всемирно известного спортивного бренда PUMA.

Участники дуэта Надя Дорофеева и Позитив (Алексей Завгородний) поучаствовали в кампании Fast Rider с месседжем "такие, потому что захотели быть такими", сообщила пресс-служба коллектива.

Пресс-служба

Музыканты отметили, что главная цель проекта – заявить о смелости быть реальными и спасать не другие миры, а собственный.

Надя и Позитив представили лукбук с кроссовками в стиле восьмидесятых годов, челендж в популярном приложении TikTok, маски в Instagram Stories и специальный набор стикеров в Telegram.

Пресс-служба

Созданием и реализацией всех материалов кампании занималось креативное агентство MOZGI Ideas. Совместно с продакшн-студией MOZGI Production они показали историю настоящих супергероев. Режиссерами проекта выступили Денис Маноха и Максим Шелковников.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, когда дуэт Нади Дорофеевой и Позитива "Время и Стекло" простится со сценой.

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