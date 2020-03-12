"Время и Стекло" распались: самые популярные клипы группы

11 марта Надя Дорофеева и Позитив (Алексей Завгородний) подтвердили распад группы "Время и Стекло".

OBOZREVATEL предлагает читателям вспомнить самые популярные клипы украинского коллектива.

Группа "Время и Стекло" Instagram @vremyaisteklo

Время и Стекло – Кафель

В 2014 году артисты выпустили клип на песню "Кафель", который собрал уже более 40 млн просмотров на YouTube.

Время и Стекло – Имя 505

По итогам 2015 года клип "Имя 505" стал самым популярным на YouTube в Украине. На сегодня видео собрало 232 млн просмотров.

Время и Стекло – Навернопотомучто

В 2016 году группа выпустила очередной клип, который стал одним из самых популярных. Сегодня клип "Навернопотомучто" набрал 144 млн просмотров.

Время и Стекло – На Стиле

В том же году Надя и Позитив выпустили еще один хит – "На Стиле", который уже набрал 161 млн просмотров.

Время и Стекло – Тролль

В 2017 году "Время и Стекло" презентовали видео на песню "Троль". Более 168 млн просмотров собрал клип на YouTube.

Время и Стекло – Дим

В прошлом году группа представила клип на украиноязычную песню "Дим". Видео просмотрело более 46 млн человек.

Время и Стекло – Навсегда никогда

Клип, выпущенный 10 марта 2020 года, может стать самым знаковым в творчестве группы – он стал прощальным. В видео собраны запоминающиеся моменты из жизни "Время и Стекло".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что стало известно, когда дуэт Нади Дорофеевой и Позитива простится со сценой.

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