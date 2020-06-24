Враги Ефремова подкупили семью погибшего в ДТП Захарова, – Разин

Российский продюсер Андрей Разин заявил, что семью Сергея Захарова, погибшего в ДТП из-за Михаила Ефремова, подкупили "недоброжелатели актера".

Так, по словам мужчины, он владеет информацией о том, что родственникам погибшего заплатили "неимоверную сумму", чтобы те не шли на уступки Ефремову и посадили его в тюрьму. Разин отметил, что все происходящее – это политическая расправа над актером. Об этом он сообщил на личной странице в Instagram.

Instagram-аккаунт Андрея Разина

"Из очень достоверных источников мне стала известна приблизительная сумма, которую некие люди – недоброжелатели Михаила Ефремова заплатили семье погибшего Сергея Захарова и пытаются упрятать его надолго за решетку. Таким образом они расчищают от оппозиции политическую арену. Эти люди вышли на семью покойного сразу после ДТП и предложили им неимоверную сумму денег, а также хорошую защиту, лишь бы семья не шла ни на какие уступки в отношении Михаила Ефремова. Считаю, что это – кощунство и низость. Причем здесь человеческое горе? Причем здесь политика? Но семья получила огромный куш от этой аварии, поэтому они ведут себя так. И, по всей видимости, будут вести себя таким образом, пока Михаила окончательно не посадят в тюрьму. Я считаю, что это – политическая расправа", – заявил Разин.

Михаил Ефремов в суде (источник – rbc.ru)

Он также добавил, что поддерживает, когда "мочат" оппозиционера Алексея Навального, потому что тот, как считает музыкант "продал душу американцам". Однако позиция относительно Ефремова Разину непонятна.

"Ладно, я поддерживаю решение мочить Навального за то, что он ненавидит русских и продал свою шкуру америкосам. Но Миша просто от своей независимости и самомнения навлек на себя такую участь. И вот вам финал... Вот и пой после этого частушки про власть", – подытожил Разин.

Как сообщал OBOZREVATEL: