Врачи рассказали о состоянии Лолиты: что с ней

Врачи рассказали о состоянии российской певицы украинского происхождения Лолиты Милявской после выступления в Ростове-на-Дону. Артистке пришлось вызвать медиков скорой помощи в гримерку.

По словам врачей, выступление 55-летней Лолиты было настолько эмоциональным, что, возможно, именно это и стало причиной ухудшения самочувствия, пишет "КП".

mc.bk55.ru

"Она просто устала после концерта", — рассказали изданию в окружении певицы.

Как стало известно, вызов врачей в гримерку Лолиты поступил почти сразу после концерта. На месте дежурила частная скорая помощь, но у медиков что-то случилось с тонометром — якобы заглючил. Поэтому пришлось вызвать "муниципалов". Оказалось, что у Лолиты поднялось давление и участилось сердцебиение. После этого артистке дали лекарство, дождались когда давление нормализуется.

utro.ru

"Похоже, она выложилась на полную на концерте, вот и подпрыгнуло давление, — рассказали медики. — Она раскачала себя эмоционально, вот и результат. Но жизни и здоровью звездной пациентки ничего не угрожало. Госпитализация ей не требовалась".

Как ранее писал OBOZREVATEL, это уже не первая ситуация с вызовом врача на концерт Лолиты. В ноябре 2018 года ее госпитализировали во время концерта, который проходил в Могилеве (Беларусь).

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