Врач впервые рассказал о состоянии Заворотнюк
Врач впервые прокомментировал состояние российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком.
Как рассказал специалист КП, недавно знаменитость отпустили домой.
Так, сообщается, что медик, который рассказал о диагнозе Заворотнюк не является ее лечащим врачом, однако о звезде он знает со слов коллег.
"Актриса наблюдается в Центральной клинической больнице, хотя лежит она не в главной клинике в Москве, а в филиале в подмосковной Барвихе. Недавно ее отпустили домой. Ее диагноз – глиобластома. Но форма рака у Заворотнюк не смертельная. Сейчас ей намного лучше. В дальнейшем она сможет вернуться к нормальной жизни и даже работать", – говорит медик.
Также он рассказал, чем лечат Анастасию:
"Анастасия проходит курс лечения препаратом нового формата. Лекарство называется кейтруда, это таблетки, противоопухолевое средство. Это таргетная терапия, альтернатива гормональной и химиотерапии. Лекарство доставили из Стэнфордского университета, чьи бывшие выпускники – профессора и изобрели этот медпрепарат нового поколения. Средство порекомендовал врач из Швейцарии, к которому обратилась мать Анастасии. Вариантов лечения предлагалась масса. Первым делом удалили опухоль. Но после удаления появилась вторая опухоль, удалили и ее. Операция прошла успешно. А теперь идет поддерживающее лечение".
Кроме того, врач рассказал, как актриса чувствует себя сейчас:
"Пока Заворотнюк еще слабенькая, бледненькая, иммунитет ослаблен. Врачи очень боятся инфекций. Малейшее заражение – и может пострадать. Поэтому повышенное требование к соблюдению чистоты, дезинфекции. Внешне она, конечно, изменилась, появилась отечность вокруг глаз. После химии у нее выпали волосы, но сейчас они отросли снова. Физкультурой она пока не занимается, только отдыхает. Особых запретов у нее нет, она читает книги, в основном классику. У нее большой шанс на выздоровление. Врачи надеются, что она сможет жить так же, как раньше".
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.