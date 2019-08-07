Врач объяснила, что могло погубить Аллу Вербер

Российская бизнес-леди, фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер могла умереть из-за жары в Европе и непривычных физических нагрузок.

Такое предположение сделала врач-онкогематолог Раиса Качанова в комментарии Teleprogramma.pro, добавив, что не берется называть причину, о которой станет известно только после вскрытия.

Как известно, Вербер долгое время боролась с раком крови, который также наблюдался когда-то у ее отца. Однако стала ли онкология причиной трагедии – однозначного ответа пока дать никто не может.

Алла Вербер в Италии instagram /verberalla

"Однозначного вывода сделать нельзя, не видя карты пациента. Рак бывает разным. Острая форма лейкоза может убить в течение нескольких недель, с хронической живут годами. Какую-то форму можно утихомирить на время, какая-то дает стойкую ремиссию, а некоторые агрессивны настолько, что бороться бесполезно", – рассказала специалист.

Алла Вербер на велосипеде instagram /verberalla

Она добавила, что проблемам со здоровьем Вербер в любом случае поспособствовала жара в Италии, где она находилась в последнее время, и физическая нагрузка на велосипеде.

"Изменение климата, аномальная жара, возраст, чрезмерная или просто непривычная физическая активность, обезвоживание организма, из-за которого попросту сгущается кровь. Все это вкупе даже без фактора повышенной свертываемости крови из-за, предположительно, рака образует опасную для жизни картину. Она могла быть совершенно здоровым человеком с точки зрения онкологии и просто забыть попить на жаре. Иногда этого достаточно для образования тромба", – заявила врач.

Алла Вербер на пляже instagram /verberalla

Как сообщал OBOZREVATEL:

Алла Вербер умерла 6 августа в Италии, где ее срочно госпитализировали после ужина.

Причины в СМИ указывались разные: анафилактический шок, спровоцировавший отказ органов, обширный инфаркт, продолжительная болезнь.

Незадолго до смерти она посетила юбилей Игоря Крутого в Турции, где выглядела вполне здоровой и счастливой.

Звезды массово оплакали бизнес-леди и сообщили, что индустрия моды будет носить траур.

Позже Ксения Собчак рассказала подробности о последнем годе жизни Вербер и смерти.

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