Впервые за 67 лет Playboy остановил выпуск культового журнала: в чем причина

Печатную версию журнала Playboy, которая издавалась с 1953 года, перестанут выпускать из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил глава Playboy Enterprises Бен Кон в своем блоге на платформе Medium.

"Журнал издается уже 67 лет, но сейчас стало очевидно, что коронавирус окажет негативное влияние на производство контента и цепочку поставок журнала. У издателей возник вопрос о том, как Playboy может лучше соответствовать текущим пожеланиям читателей и "участвовать в разговоре" каждый день, а не раз в три месяца, как это происходит с выпуском печатной версии", – рассказал глава компании.

Мэрилин Монро на обложке журнала Playboy Фото: Daily Storm

Также он добавил, что отказ от печатной версии Playboy обсуждался давно, но принятие решения ускорил кризис в связи с ситуацией в мире. К слову, отныне весь продукт компании будет выходить только в цифровом формате.

Кейт Мосс на обложке журнала Playboy Фото: playboy.com

"Мы перейдем к первой цифровой публикации нашего контента, включая Playboy Interview, 20Q, Playboy Advisor и, конечно, наши Playmate. В 2021 году, наряду с нашими предложениями в области цифрового контента и выпусками новых потребительских товаров, мы представим свежие и инновационные печатные предложения в различных новых формах", – отметил Кон.

По словам руководителя компании, последний номер выйдет весной 2020 года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, съемки продолжения культового сериала "Друзья" приостановили из-за пандемии коронавируса.

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