Впервые за 17 лет: вскрылся важный нюанс о представителе Украины на Евровидении 2020

На Евровидении 2020 в Роттердаме (Нидерланды) Украину впервые за 17 лет представят на украинском языке – группа Go_A исполнит композицию "Соловей".

Так, как известно, украинский язык звучал на музыкальном конкурсе всего лишь два раза, однако в обоих случаях песни не были исполнены полностью на украинском.

Группа Go_A zolochiv.net

В 2005 году Украину на "Евровидении" представляла группа "Гринджолы" с песней "Разом нас багато". Однако тогда артисты спели на украинском лишь припев и часть куплета, весь остальной текст был переведен на английский.

Во второй и последний раз украинский язык звучал на "Евровидении" в 2009 году. В песне Анастасии Приходько "Мамо" был фрагмент на украинском. Примечательно, что артистка тогда представляла на конкурсе Россию.

Таким образом, в 2020 году на "Евровидении" впервые прозвучит песня полностью на украинском языке.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о топ-5 песнях украинской електрофолк-группы Go_A.

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