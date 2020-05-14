Впервые в истории: церемонию "Оскар" могут перенести

Церемонию награждения американской кинопремии "Оскар" в 2021 году могут отложить с 28 февраля на июнь.

Об этом сообщает издание The Sun. По словам инсайдеров, такое решение могут принять из-за недостатка новых фильмов, съемки которых заморозили на фоне пандемии коронавируса.

Фото: oscar.go.com

"Организаторы Оскара в течение нескольких недель вели переговоры о том, может ли церемония пройти, учитывая, что так много релизов было перенесено из-за COVID-9. Они предлагают подвинуть кинопремию с 28 февраля на начало июня. Тогда фильмы смогут выпустить в конце этого года или в начале 2021 года. И они по-прежнему будут иметь право на получение Оскара. Но пока все это условно, решение еще не принято", – рассказали источники.

К слову, такое положение дел может ознаменовать самый серьезный кризис в истории "Оскара" за почти 100 лет. Ведь кинопремию никогда не отменяли и вручали даже во время Второй мировой войны. При этом церемония награждения была последний раз отложена всего лишь на один день в 1981 году – после покушения на президента США Рональда Рейгана.

Фото: oscar.go.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская киноакадемия объявила о некоторых изменениях в правилах премии "Оскар" в связи с пандемией коронавируса.