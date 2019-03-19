Впервые в истории "Нобелевскую премию по математике" получила женщина

Норвежская академия наук впервые в истории присудила крупнейшую премию по математике женщине.

Лауреатом Абелевской премии стала американка Карен Уленбек. Ее наградили за "достижения в области геометрических дифференциальных уравнений с частными производными, калибровочной теории и интегрируемых систем" и за влияние на математический анализ.

"Признание достижений Уленбек должно было быть намного выше, поскольку ее работа привела к некоторым из самых важных достижений в математике за последние 40 лет", – рассказал член Королевского общества Джим Аль-Халили.

Карен Уленбек abelprize

Уточняется, что методы профессора Уленбек дали физикам-теоретикам инструменты, с помощью которых можно решить такие загадки, как поведение субатомных частиц и объединение электромагнетизма и ядерных сил.

"Ее теории произвели революцию в нашем понимании минимальных поверхностей, например, тех, что образуют мыльные пузыри, и более общих проблем минимизации высокой размерности", – рассказал председатель Абелевского комитета Ганс Мюнте-Каас.

Карен Уленбек родилась в 1942 году, работает в Университете штата Техас в Остине и в Принстонском университете. Ее считают основательницей современного геометрического анализа.

Она является образцом для подражания и активным сторонником гендерного равенства в науке и математике. В детстве Карен любила читать и мечтала стать ученым. Она является соучредителем программы Института женщин и математики (WAM), который был создан в 1993 году.

Карен Уленбек Скриншот

Абелевская премия учреждена в 2002 году парламентом Норвегии в связи с 200-летием со дня рождения норвежского математика Нильса Хенрика Абеля. Ее называют "Нобелевской премии по математике", так как это одна из самых престижных наград в этой области. Размер награды составляет 6 млн норвежских крон (около 750 тыс. евро).

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Нобелевскую премию мира вручили врачу из Демократической Республики Конго Денису Муквеге и правозащитнице из Ирака Наде Мурадзе за активную борьбу с сексуальным насилием, как методом ведения боевых действий.

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