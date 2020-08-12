Впавшую в кому Легкоступову подключили к аппарату ИВЛ

Российскую звезду 90-х Валентину Легкоступову, которая впала в кому из-за серьезной травмы головы, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По словам инсайдеров, состояние артистки крайне тяжелое.

Валентину Легкоступову на днях обнаружила ее дочь. Артистка еще была в сознании, но на ее теле были синяки, а голова была разбита. Рядом с ней был ее супруг – известный яхтсмен Юрий Фирсов. По словам дочери артистки, к тому времени супружеская пара на протяжении долгого времени злоупотребляла алкоголем.

Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова (фото – 24СМИ)

Певицу вместе с супругом отвезли в наркологическую клинику, из которой яхтсмен сбежал спустя сутки. Легкоступовой же вскоре стало плохо, из-за чего потребовалась срочная госпитализация. У певицы диагностировали отек мозга. Была проведена трепанация черепа. В настоящий момент она находится в коме.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Москве полиция задержала Юрия Фирсова – мужа певицы Валентины Легкоступовой. Его подозревают в избиении артистки. Сам Фирсов утверждает, что его жена сама упала и получила травмы.