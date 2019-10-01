"Воззвали к человечеству": в Винника нелепо оправдались за клип с "крымнашистами"

Продюсер украинского певца Олега Винника, странно ответившего на вопрос, "чей Крым", прокомментировал съемки в клипе с "крымнашистами".
Александр Горбенко рассказал во время пресс-конференции 1 октября, что проект не позиционировал себя, как российская акция (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).
"Вся коммуникация, которая была с проектом "#Всеммир", была с моей стороны. Со мной связалась продюсер этого проекта, она сама из Москвы. Предложила нам принять участие в международном проекте под названием "Всем мир". Нам прислали огромный список артистов, с которыми ведутся переговоры. В их числе была Анжделина Джоли, Ди Каприо, Андреа Бочелли, Александро Сафина, группа Rammstein. Это не презентовалась как какая-то исключительно российская акция", – пояснил Горбенко.
Продюсер Винника о клипе
По его словам, в клипе должны были участвовать только деятели культуры. А кем они являлись, особо не разбирались перед съемками.
"Нам необходимо было записать на матовом фоне речь – воззвание к человечеству, слова мира. Речи на языке своей страны, и сказать: "Всем мир!". Мы это сделали в Киеве на Шулявке в фотостудии. Никто ни в каких клипах не участвовал", – добавил Горбенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Олег Винник принял участие в клипе с российскими звездами, призывавшими к миру между странами. Многие из этих звезд ранее активно поддерживали агрессию против Украины.
У Винника прокомментировали случившееся, объяснив, что побудило его спеть с россиянами.
При этом артист не смог ответить на вопрос, чей Крым, а также заявил, что за полуостров никто не погиб.
В связи со скандалом, певец угодил в список "Миротворца".
В сети также напомнили Виннику, кто и когда погиб за Крым.
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