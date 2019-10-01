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1 октября • обновлено в 19:41
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"Воззвали к человечеству": в Винника нелепо оправдались за клип с "крымнашистами"

1.1т Читать материал на украинском

Продюсер украинского певца Олега Винника, странно ответившего на вопрос, "чей Крым", прокомментировал съемки в клипе с "крымнашистами".

Александр Горбенко рассказал во время пресс-конференции 1 октября, что проект не позиционировал себя, как российская акция (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Вся коммуникация, которая была с проектом "#Всеммир", была с моей стороны. Со мной связалась продюсер этого проекта, она сама из Москвы. Предложила нам принять участие в международном проекте под названием "Всем мир". Нам прислали огромный список артистов, с которыми ведутся переговоры. В их числе была Анжделина Джоли, Ди Каприо, Андреа Бочелли, Александро Сафина, группа Rammstein. Это не презентовалась как какая-то исключительно российская акция", – пояснил Горбенко.

Продюсер Винника о клипе

Продюсер Винника о клипе

По его словам, в клипе должны были участвовать только деятели культуры. А кем они являлись, особо не разбирались перед съемками.

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"Нам необходимо было записать на матовом фоне речь – воззвание к человечеству, слова мира. Речи на языке своей страны, и сказать: "Всем мир!". Мы это сделали в Киеве на Шулявке в фотостудии. Никто ни в каких клипах не участвовал", – добавил Горбенко.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Олег Винник
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес скандалы
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Карпов Стас
Карпов Стас
Поверю в войну между Украиной и Россией, когда на официальных сайтах президентов стран увижу указ об объявлении войны. А так, одни ссыкливые разговоры
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
А как понять словосочетание " в Винника"?
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Крым российский с 1783 года. Найдите в этот год упоминание о украине.
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