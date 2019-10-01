"Воззвали к человечеству": в Винника нелепо оправдались за клип с "крымнашистами"

Продюсер украинского певца Олега Винника, странно ответившего на вопрос, "чей Крым", прокомментировал съемки в клипе с "крымнашистами".

Александр Горбенко рассказал во время пресс-конференции 1 октября, что проект не позиционировал себя, как российская акция (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Вся коммуникация, которая была с проектом "#Всеммир", была с моей стороны. Со мной связалась продюсер этого проекта, она сама из Москвы. Предложила нам принять участие в международном проекте под названием "Всем мир". Нам прислали огромный список артистов, с которыми ведутся переговоры. В их числе была Анжделина Джоли, Ди Каприо, Андреа Бочелли, Александро Сафина, группа Rammstein. Это не презентовалась как какая-то исключительно российская акция", – пояснил Горбенко.

Продюсер Винника о клипе

По его словам, в клипе должны были участвовать только деятели культуры. А кем они являлись, особо не разбирались перед съемками.

"Нам необходимо было записать на матовом фоне речь – воззвание к человечеству, слова мира. Речи на языке своей страны, и сказать: "Всем мир!". Мы это сделали в Киеве на Шулявке в фотостудии. Никто ни в каких клипах не участвовал", – добавил Горбенко.

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