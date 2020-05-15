Возвращение Джамалы: Украина произвела фурор на Евровидении-2020

14 мая состоялся второй онлайн-полуфинал международного конкурса Евровидение-2020, во время которого спела украинская певица Джамала, которая победила в 2016 году.

Выступление артистки на онлайн-концерте транслировалось на официальном канале конкурса Eurovision Song Contest на YouTube.

Джамала на Евровидении-2016 bigmir.net

Так, в связи с карантином из-за пандемии коронавируса Евровидение-2020 прошло в необычном формате. Во время первого и второго полуфиналов организаторы показывали видео с выступлениями участников. Однако, помимо самих конкурсантов, в концерте принимали участие и победители прошлых годов. К примеру, 14 мая во время второго онлайн-концерта неожиданно появилась Джамала, которая принесла победу Украине на Евровидении в 2016 году.

Певица, находясь дома, записала видео, в котором исполнила фрагмент песни "Arcade" победителя Евровидение-2019 Дункана Лоуренса (видео можно посмотреть с 38:10 минуты). Несмотря на то, что ролик был короткий и длился меньше минуты, Джамала показала всю мощь своего голоса.

Примечательно, что 14 мая – особенный день для певицы: ровно четыре года назад она победила на Евровидении в Швеции. В честь этого артистка опубликовала на своей странице в Instagram пост:

"Сегодня мы победили! Меня переполняет счастье, когда вспоминаю тот вечер! Да, вы знаете, что с первого же дня после победы я повторяла, что нельзя жить только воспоминаниями, нужно двигаться вперед и ставить новые цели. Но это была действительно невероятное событие, которое произошло со всеми нами и страной. Евровидение стало крутым толчком для меня. Могла ли я подумать, что на своих страницах меня будет поддерживать автор "Гарри Поттера" Джоан Ролинг, поздравлять с победой Джастин Тимберлейк, вспомнит во время своего концерта о моей "1944" Адель, что я лично услышу от Ширли Бэсси слова восхищения?! А утром после безумной ночи финала вы будете встречать меня в аэропорту. Конечно, я и не думала об этом. Я просто пела о том, что люблю, для тех, без кого не могу жить!"

Напомним, что в Евровидении-2016 Джамала победила, получив 534 балла. Второе место тогда заняла Австралия, а третье – Россия.

Свою конкурсную песню "1944" Джамала посвятила памяти предков, в частности, прабабушке. Тогда пронзительное выступление и мощный вокал никого не оставил равнодушным.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как прошел второй полуфинал онлайн-концерта Евровидение-2020.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.