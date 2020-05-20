"Возраст не спрячешь": Галкин показал дефиле Пугачевой

Мария Дидык Люди 01:42, 21.05.2020

Российский комик Максим Галкин показал на видео свою именитую 71-летнюю жену, легендарную певицу Аллу Пугачеву. Она дефилировала возле своего дома.

Ролик Галкин разместил на своей странице в социальной сети Instagram. (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Восхищаюсь бесконечно талантливой и невероятной Алло Борисовной", "Ощущение, что она сейчас рассыпется", "Сколько не делай пластики, а осанка выдает возраст", "Все это выглядит смешно", - комментируют в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, сколько денег тратит Пугачева на одежду и обувь. Выяснилось, что некоторые предметы гардероба стоят, как небольшая квартира в Москве.

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