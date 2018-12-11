Возмущенный Нагиев назвал ''шкурой'' Шнурова: подробности скандала

На съемках российского вокального шоу "Голос" произошел конфликт между музыкантом и наставником проекта Сергеем Шнуровым и телеведущим Дмитрием Нагиевым. Второй назвал лидера группы "Ленинград" "шкурой".

Так, во время съемок Шнуров решил уйти от ответственности и отказался делать выбор между своими подопечными Дарьей Гроссман и Ритой Крон, чем и возмутил ведущего. Об этом сообщает MK.RU.

"Миленький, не топи ты весь проект! Назови одно имя, а?" — сказал Дмитрий, указав на строгий регламент шоу. Однако Шнуров продолжал настаивать на своем.

В конце концов музыкант предложил остальным трем наставникам проголосовать за того, кто должен остаться на шоу. Такой поворот событий ошарашил Нагиева, и он не смог скрыть эмоций.

"Ну ты и шкура!" — заявил ведущий.

Отметим, что после долгих разборок с коллегами Шнуров все же оставил в проекте Дарью Гроссман.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальный российский артист, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров был избит поклонником, который якобы был недоволен тем, что певец пишет мало стихов.