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Возмущенный Нагиев назвал ''шкурой'' Шнурова: подробности скандала

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На съемках российского вокального шоу "Голос" произошел конфликт между музыкантом и наставником проекта Сергеем Шнуровым и телеведущим Дмитрием Нагиевым. Второй назвал лидера группы "Ленинград" "шкурой".

Так, во время съемок Шнуров решил уйти от ответственности и отказался делать выбор между своими подопечными Дарьей Гроссман и Ритой Крон, чем и возмутил ведущего. Об этом сообщает MK.RU.

Возмущенный Нагиев назвал ''шкурой'' Шнурова: подробности скандала

"Миленький, не топи ты весь проект! Назови одно имя, а?" — сказал Дмитрий, указав на строгий регламент шоу. Однако Шнуров продолжал настаивать на своем.

Возмущенный Нагиев назвал ''шкурой'' Шнурова: подробности скандала
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В конце концов музыкант предложил остальным трем наставникам проголосовать за того, кто должен остаться на шоу. Такой поворот событий ошарашил Нагиева, и он не смог скрыть эмоций.

Возмущенный Нагиев назвал ''шкурой'' Шнурова: подробности скандала

"Ну ты и шкура!" — заявил ведущий.

Отметим, что после долгих разборок с коллегами Шнуров все же оставил в проекте Дарью Гроссман.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальный российский артист, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров был избит поклонником, который якобы был недоволен тем, что певец пишет мало стихов.

Персоны
Сергей ШнуровДмитрий Нагиев
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