Возлюбленная Тесака раскрыла его планы в тюрьме

Девушка националиста Максима "Тесака" Марцинкевича Екатерина, которую он упомянул в своей предсмертной записке как гражданскую жену, раскрыла его планы в тюрьме.

Подробностями она поделилась с изданием "МК". По словам Екатерины, Тесак собирался выйти на свободу после СИЗО. Девушка также отметила, что письма Марцинкевича не были тревожными, хотя и стали в последнее время приходить реже.

"Он планировал выйти на свободу. Ничего сверхтревожного в письмах не содержалось... Однако последнее время мы переписывались все реже и реже. Последнее письмо пришло от него два месяца назад", – заявила она. Екатерина также уточнила, что первый год переписки был достаточно бурным, послания сопровождались признанием в любви.

Отметим, Максим Марцинкевич – российский общественный деятель, основатель и идеолог неформального общественного движения "Реструкта", который действовал на постсоветском пространстве.

Он был трижды осужден к уголовному наказанию по ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства) из-за роликов, содержащих расистские и нацистские призывы. Также он отбывал наказание за разбой и хулиганство.

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